Rūta Staniulytė su „Le Cannet“ komanda Čempionų lygoje nusileido šešiskart čempionėms

2025-11-28 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 12:50

„Volero Le Cannet“ (Prancūzija) klubas, kuriam atstovauja Lietuvos tinklininkė Rūta Staniulytė, pradėjo žygį CEV Čempionų lygos pagrindiniame etape.

Rungtynių akimirka | CEV nuotr.

„Volero Le Cannet" (Prancūzija) klubas, kuriam atstovauja Lietuvos tinklininkė Rūta Staniulytė, pradėjo žygį CEV Čempionų lygos pagrindiniame etape.

0

Pirmosiose A grupės rungtynėse ketvirtadienį Prancūzijos ekipa išvykoje 0:3 (19:25, 16:25, 19:25) nusileido vienai turnyro favoričių, šešiskart Čempionų lygos nugalėtojai Stambulo „VakifBank“ (Turkija) komandai.

„Le Cannet“ tinklininkės užtikrinčiau pradėjo rungtynes – nuo pat pradžių uždavė savo tempą ir net turėjo įgijusios septynių taškų pranašumą. Visgi patyrusi „VakifBank“ komanda netrukus perėmė iniciatyvą ir laimėjo setą.

Antrajame ir trečiajame sete Stambulo klubas kontroliavo situaciją nuo pat pradžių, taip pasiekdamas pirmąją pergalę.

R. Staniulytė žaidė visas rungtynes ir pelnė tris taškus. Vieną iš jų lietuvė pelnė po sėkmingo bloko.

Pralaimėjusioms po 10 taškų pelnė Vangelija Račkovska, Alina Popova ir Aida Dautova.

Turkijos ekipoje 26 taškus surinko Marina Markova, po 11 – Tijana Boškovič ir Helena Cazaute.

„VakifBanmk“ klubui buvo jau 144 mačas pagrindiniame Čempionų lygos etape – tiek daug nėra sužaidusi nei viena kita Europos komandai.

Kitose grupės rungtynėse Skandičio „Savino Del Bene“ (Italija) komanda namuose 3:0 (25:13, 25:21, 25:14) nugalėjo Blažo „CS Volei Alba“ (Rumunija) tinklininkes.

„Volero Le Cannet“ klubas gruodžio 3 dieną antrąsias rungtynes žais su „Savino Del Bene“ ekipa.

