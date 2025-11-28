Lietuvos funkcinio sporto federacija pristatė komandą pasaulio čempionatui

Gruodžio pradžioje daugiau nei 40 Lietuvos atletų stos prie starto linijos kartu su stipriausiais pasaulio sportininkais. Namų arena jiems suteiks išskirtinę galimybę parodyti, kokį lygį pasiekia vietos klubų, trenerių ir bendruomenių užauginti sportininkai. Rinktinėje – atletai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir kitų miestų, šį sezoną iškovoję nacionalinius titulus arba pelnę aukštas vietas tarptautiniuose turnyruose.
Federacijos prezidentas Igoris Kuznecovas teigia: „Šiemet komanda brandžiausia per visą mūsų istoriją. Suaugusiųjų divizione turime tvirtus lyderius, jaunimo kategorijose – vieną stipriausių kartų, o jaunieji sportininkai demonstruoja įspūdingą potencialą. Mums svarbiausia – jų darbas, jų valia ir jų istorijos, kurios šįkart atsiskleis pasaulio lygoje namuose.“
Suaugusiųjų divizionas: patyrę, brandūs ir pasiruošę kovai
Olga Rybina – stabiliausia Lietuvos moterų lyderė. Lietuvos čempionė ir viena universaliausių šalies sportininkių. Šiemet Klaipėdoje vykusiame nacionaliniame čempionate Olga laimėjo visas rungtis ir užtikrintai apgynė titulą. Ji pasižymi technine branda ir gebėjimu išlaikyti ramybę sudėtingiausiose varžybų situacijose.
Matas Mačaitis – sugrįžimas, užkariavęs sezoną. Po sunkios Achilo sausgyslės traumos į sportą grįžęs Matas šiemet tapo Lietuvos čempionu, lemiamuose etapuose aplenkęs artimiausius konkurentus. Jo patirtis ir psichologinis tvirtumas daro jį vienu svarbiausių vyrų komandos ramsčių.
„Pasiruošimas vyksta kryptingai ir jaučiuosi artėjantis prie geriausios formos. Labai laukiu galimybės atstovauti Lietuvai – ypač kai pasaulio čempionatas vyksta mūsų namuose. Sirgalių palaikymas suteikia papildomos jėgos ir motyvacijos nepasiduoti net sunkiausiose rungtyse“, – sakė Matas.
Lukas Kirilovas – vienas pajėgiausių Lietuvos vyrų atletų. Besitreniruojantis „Element Strength and Conditioning“ klube, Lukas yra vienas stipriausių šalies funkcinių atletų. 2024 m. patekęs į Europos čempionato finalą, preliminaruose jis išsiskyrė ištvermės ir jėgos rungtyse. Pagal „CrossFit Open“ rezultatus Lukas yra tarp geriausių Lietuvos sportininkų, nuolat demonstruojančių stabilų progresą tarptautinėje arenoje.
„Dalyvauti pasaulio čempionate namuose reiškia labai daug. Namų palaikymas užkuria papildomą ugnį, ypač kai atrodo, kad jėgos baigiasi, bet kartu ir suteikia papildomo jaudulio. Tačiau su psichologiniu krūviu susitvarkau neblogai. Nuo vaikystės varžausi įvairiose sporto šakose, tad startinis stresas man pažįstamas. Lieka tik sulaukti starto“, – sakė Lukas.
Jaunių divizionas (17–18 m.): naujos kartos lyderiai
Aleksandra Žvironaitė – Lietuvos čempionė savo amžiaus klasėje ir tarptautinių varžybų nugalėtoja. Besitreniruojanti „CrossFit Laisvė“ klube trenerio Ginto Petriko auklėtinė. Aleksandra išsiskiria stipria gimnastikos technika, aukštu tempu ir sportine branda.
„Rungtys labai sunkios ir ne visai man palankios, tačiau įdomios ir įveikiamos. Jei reikėtų išskirti vieną stipresnę sritį – rinkčiausi ištvermę. Nerimo tikrai yra – paskutinėmis savaitėmis jis tik didėja, artėjant startui. Bet Atstovauti Lietuvai visada buvo mano svajonė, taigi kasdien dirbu ties savo silpnybėmis.“ – sakė Aleksandra.
Eva Liudvinavičiūtė – stabiliai kylanti Lietuvos jaunimo atletė. 2023 m. „CrossFit Open“ savo amžiaus grupėje užėmė 1-ą vietą Lietuvoje. Gyvendama ir besitreniruodama Estijoje, Eva demonstruoja nuoseklų progresą ir techninį tikslumą, būdingą aukšto lygio jaunimo sistemoms.
Mindaugas Michailovas – Europos vicečempionas ir kylanti žvaigždė. Besitreniruojantis „CrossFit Laisvė“ klube su treneriu Gintu Petriku, Mindaugas 2025 m. tapo Europos jaunučių funkcinio sporto vicečempionu. Jis taip pat pirmauja nacionaliniuose jaunimo reitinguose ir laikomas vienu ryškiausių ateities komandos talentų.
Jaunesniųjų divizionas (13–14 m.): pažadai ateičiai
Justinas Venskutonis – vienas stipriausių savo amžiaus grupėje. Dirbantis su treneriu Piotr Riabych „Amber CrossFit“ klube, Justinas išsiskiria disciplina, brandesne technika ir aukštu judesių atlikimo kokybės lygiu.
Į Lietuvą atvykstantys pasaulinio lygio atletai
Vilniuje varžysis vieni ryškiausių šiuolaikinio funkcinio sporto vardų. Jų dalyvavimas kurs išskirtinai aukštą sportinį lygį:
Antonia Falt-Kottulinsky (Švedija) – daugkartinė pasaulio čempionato prizininkė, „CrossFit Games“ atletė
Nicole Heer (Šveicarija) – pasaulio čempionato prizininkė, „Dubai Championships“ finalininkė
Ericas Zucholdas (Vokietija) – vienas stipriausių Europos atletų
Dennisas Olssonas (Švedija) – „Fittest Teen on Earth 2025“ ir Europos čempionas
Antidopingo kontrolė: sportas vykdomas pagal WADA standartus
Funkcinio sporto pasaulio čempionatas Vilniuje bus vykdomas griežtai laikantis Pasaulinio antidopingo kodekso (WADA Code). Lietuvoje antidopingo priežiūrą vykdo Lietuvos antidopingo agentūra, taip pat veikianti pagal WADA nustatytas taisykles. Tai reiškia, kad visi sportininkai – tiek Lietuvos, tiek užsienio – dalyvaudami pasaulio čempionate turi atitikti tokią pačią tarptautinę kontrolės sistemą kaip olimpinėse ar pasaulio elitinio sporto varžybose. Pilnas rinktinės sąrašas – prisegtame dokumente.
