 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos aviamodelių rinktinė Europos čempionate Rumunijoje laimėjo bronzą

2025-11-28 12:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 12:37

Rumunijoje finišavo Europos F1D klasės kambarinių aviamodelių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Lietuvos atstovai.

Europos kambarinių aviamodelių čempionatas | Organizatorių nuotr.

Rumunijoje finišavo Europos F1D klasės kambarinių aviamodelių čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Lietuvos atstovai.

REKLAMA
0

Techniškai labai sudėtingoje kambarinių aviamodelių klasėje Lietuvos rinktinė komandinėje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą, vos keliomis sekundėmis paskutiniais skrydžiais aplenkusi Ukrainos komandą. Auksą iškovojo Rumunija, o sidabrą – Didžioji Britanija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvai šiame čempionate atstovavo Rimas Steponėnas, Vladimiras Mosinas, Henrikas Aukštakis bei Viktorija Mosina. Pastaroji iškovojo antrą vietą moterų įskaitoje.

Patys modeliais su guma sveria kelis gramus ir lengvai gali būti sulaužomi skersvėjo, todėl skrydžiai vyko Rumunijoje esančiose druskų kasyklose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų