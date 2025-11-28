Lietuvos aviamodelių rinktinė Europos čempionate Rumunijoje laimėjo bronzą

Techniškai labai sudėtingoje kambarinių aviamodelių klasėje Lietuvos rinktinė komandinėje įskaitoje iškovojo trečiąją vietą, vos keliomis sekundėmis paskutiniais skrydžiais aplenkusi Ukrainos komandą. Auksą iškovojo Rumunija, o sidabrą – Didžioji Britanija.
Lietuvai šiame čempionate atstovavo Rimas Steponėnas, Vladimiras Mosinas, Henrikas Aukštakis bei Viktorija Mosina. Pastaroji iškovojo antrą vietą moterų įskaitoje.
Patys modeliais su guma sveria kelis gramus ir lengvai gali būti sulaužomi skersvėjo, todėl skrydžiai vyko Rumunijoje esančiose druskų kasyklose.
