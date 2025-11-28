Motociklininkai ralio reido sezoną uždarė „Dubai International Baja“ varžybose

Nors paskutinis pasaulio „Baja“ taurės etapas be prologo turėjo vos du greičio ruožus, tačiau dalyviams per tris dienas teko įveikti daugiau nei 800 kilometrų, iš kurių net 385 kilometrai buvo varžybiniai. Juose netrūko aštrių kopų, greito tempo ir aukštos temperatūros. Tačiau tai netrukdė sportininkams iš Lietuvos pasiekti džiuginančių rezultatų. E. Sokolovski uždarė greičiausiųjų dešimtuką, o jam vos keliolika minučių nusileidęs S. Klevinskas bendroje įskaitoje įsitaisė 11-oje vietoje.
Prie „AG Dakar School“ komandos šmėžavo ir dar viena pavardė – sportininkė iš Izraelio Alona Ben Natan. Važiavusi su „AG Rally Dubai“ motociklu, moterų įskaitoje sportininkė užėmė antrąją vietą, tačiau tai nesutrukdė bendroje pasaulio „Baja“ taurės įskaitoje iškovoti greičiausios motociklų klasės atstovės statusą.
Ralyje taip pat dalyvavo ir visus tris sportininkus prižiūrėjęs, lenktynininkui iš Kuveito šturmano kėdėje talkinęs Arūnas Gelažninkas. Komandos pasirodymas „Ultimate“ klasėje ilgai netruko ir po keliasdešimt kilometrų iš varžybų teko pasitraukti dėl automobilio techninio gedimo. Tačiau užuot liūdėjęs dėl savo trumpo pasirodymo, ralio veteranas džiaugėsi mokinių atkaklumu ir pasiekimais.
„Ralis buvo tikrai techniškas. Daug aštrių kopų, painių vietų, abi dienos intensyvios. Būtent toks ir yra Dakaras, tad nesugalvočiau geresnės treniruotės nei tokio tipo varžybos. Tiek Edvard, tiek Saulius rodė labai stabilų greitį ir tvarkingą važiavimą, esu patenkintas jų rezultatais“, – kalbėjo lenktynininkas.
Tirpstant paskutinėms savaitėms iki Dakaro ralio pradžios, treniruotės ir fizinis pasiruošimas tampa svarbiausia lenktynininkų kasdienybės dalimi. E. Sokolovski kartu su A. Gelažninku liko Dubajuje, kur prie jų prisijungė ir į ralį sugrįžtantis Gediminas Šatkus. S. Klevinksas prie komandos draugų prisijungs gruodžio pradžioje. Ateinančias kelias savaites treniruočių bazėje „AG Rally Dubai“ lenktynininkai bandys sudėti paskutinius pasiruošimo akcentus.
