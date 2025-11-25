Šiaulių tinklininkai pralaimėjimu baigė Baltijos lygos pirmąjį ratą

Nors šeimininkai laimėjo pirmąjį setą, vėliau svečiai perėmė mačo kontrolę į savo rankas ir iškovojo pergalę.
Šiaulių klubui 16 taškų pelnė Artūras Vincėlovičius, 11 – Erikas Makaras, 10 – Arvydas Mišeikis, 8 – Emilis Bartkus. Svečių gretose išsiskyrė Davis Storkis su 22 taškais.
Geriausiais rungtynių žaidėjais pripažinti Artūras Sitnikas („Elga-Grafaitė-S-Sportas“) ir D. Storkis.
Po pralaimėjimo šiauliečių treneris Maris Vensbergs įvertino komandos žaidimą ir išvardijo pagrindines nesėkmės priežastis.
„Rungtynes pradėjome neblogai, tačiau antrojo seto viduryje varžovai pradėjo daug agresyviau padavinėti. Žinojome jų padavimų kryptis, tačiau nuo rezultato 6:6 atsilikome iki 7:14 – daugiausia dėl to, kad po priėmimų nesugebėjome atlikti efektyvių atakų. Ketvirtajame sete pavyko išsiveržti į priekį, bet vėl po varžovų padavimų praradome persvarą, pralaimėjome setą ir visas rungtynes. Fiziškai, techniškai ir taktiškai esame pasiruošę įveikti tokio lygio komandas, jei žaistume kaip tikra komanda. Šiose rungtynėse, praleidus kelis taškus, komandiškumas tiesiog dingdavo – žaidėjai bandė spręsti viską individualiai. Blaškėmės ieškodami kaltų tarp komandos draugų, teisėjų sprendimuose ar kitur. Pamiršome vieni kitus palaikyti aikštėje ir kovoti prieš tikrąjį varžovą“, – sakė M. Vensbergas.
Su 13 taškų Šiaulių klubas pirmąjį ratą baigė penktoje pozicijoje. Antrąjį ratą jis pradės gruodžio 13-14 dienomis Estijoje, kur susitiks su favoritėmis Tartu „Bigbank“ ir „Barrus Voru“ ekipomis.
„Pirmąjį ratą vertinu pakankamai neblogai. Tiesa, reikia paminėti, kad visas rungtynes prieš lyderius žaidėme namuose. Pergalė ar taškas šiose rungtynėse būtų buvę labai vertingi. Antrasis ratas bus gerokai sunkesnis. Artimiausias rungtynes žaisime po trijų savaičių, todėl dabar laukia dvi savaitės intensyvaus fizinio pasirengimo“, – pabrėžė M. Vensbergas.
Nacionalinėje Latvijos tinklinio lygoje pirmąją ratą grupėje pergalingai užbaigė Alytaus „Ultra“ komanda.
Ji Rytų grupės rungtynėse namuose 3:1 (26:24, 23:25, 29:27, 25:21) įveikė Daugpilio „Augšdaugava“ klubą.
Nugalėtojams 28 taškus pelnė Nedas Danulevičius, 17 – Audrius Knašas, 12 – Audrius Kasparavičius.
Visas ketverias rungtynes laimėjusi ir grupėje pirmaujanti „Ultra“ ekipa antrąjį ratą pradės jau šį savaitgalį, kai namuose priims „Ligatne“ ir „VK Piejūra-MSG“ tinklininkus.
