  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Devintąjį medalį Lietuvai deflimpiadoje pelnė tinklininkės

2025-11-23 16:18
2025-11-23 16:18

Kurčiųjų deflimpinėse vasaros žaidynėse Japonijoje Lietuvos delegacijos medalių pintinė pasipildė dar vienu – devintuoju. Sidabro medalį iškovojo paplūdimio tinklinio komandos narės – Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.

Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė | Augusto Četkausko nuotr.

Kurčiųjų deflimpinėse vasaros žaidynėse Japonijoje Lietuvos delegacijos medalių pintinė pasipildė dar vienu – devintuoju. Sidabro medalį iškovojo paplūdimio tinklinio komandos narės – Birutė Aleknavičiūtė ir Dorotėja Keraitė.

0

Išvakarėse pasiekusios fantastinę pergalę prieš amerikietes 2:1, sekmadienį lemiamose varžybose dėl aukso lietuvės susirėmė su žaidynių favoritėmis – ukrainietėmis.

Jaudulys ir varžybų svarba turėjo įtakos pirmą kartą tokio aukšto lygio varžybose kartu žaidusiam Lietuvos dvejetui.

Pirmą setą varžovės laimėjo 21:9. Antrąjį mūsų tinklininkės pradėjo puikiai, išsiveržė į priekį 5:0, tačiau įgytos persvaros neišlaikė. Ukrainietės greitai pasivijo ir aplenkė. Antrasis setas baigėsi varžovių naudai rezultatu 21:14.

Mūsų ekipos treneris Paulius Matulis teigė, kad tinklininkės žaidynėse pranoko save.

„D. Keraitė žengia tik pirmuosius žingsnius tokio aukšto lygio tinklinyje, todėl šiam dvejetui dar viskas prieš akis“, – auklėtinėms jokių priekaištų neturėjo specialistas.

Sėkminga diena buvo Lietuvos badmintono rinktinei, žaidusiai komandinėse varžybose. Donato Narvilo ugdytiniai po 5:0 įveikė Kanados ir Brazilijos rinktines.

Pirmadienį lietuviai žais paskutiniąsias grupės rungtynes su taip pat abejas varžybas „sausais“ rezultatais laimėjusia Malaizijos rinktine. Į pusfinalį pateks tik grupės nugalėtojas.

Lietuvos klausos negalią turintys sportininkai Tokijuje iškovojo po 3 aukso, sidabro ir bronzos medalius.

Pirmadienis bus paskutinė žaidynių diena, kurioje dalyvaus lietuviai. Didžiausios viltys siejamos su disko metimo rungtimi, kurios finale kovos du lietuviai – Mindaugas Jurkša ir Mažvydas Paurys. Pastarasis atletas per atrankines kovas buvo antras.

Komandines varžybas baigs ir badmintonininkai. Gal ir jie pateiks stebuklą – užkops ant prizininkų pakylos.

