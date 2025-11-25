 
Lietuvos tinklinio čempionatai prasidėjo moterų drama Vilniuje ir VU vyrų pergale

2025-11-25 18:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 18:50

Savaitgalį buvo duotas startas „Teida“ Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionatams.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį buvo duotas startas „Teida“ Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionatams.

0

Jau pirmosiose moterų čempionato rungtynėse vyko itin atkaklus mūšis. Čempionės titulą ginanti VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda savo aikštėje tik po trijų setų kovos 3:2 (18:25, 25:16, 25:21, 22:25, 15:10) nugalėjo Vilniaus universiteto ekipą.

Šeimininkės „šaltą dušą“ gavo jau pirmajame sete, kuriame dominavo VU tinklininkės. Vėliau, nors ir nelengvai, „Sostinės tauro-VTC“ merginos laimėjo du iš eilės setus ir priartėjo prie pergalės. Visgi VU komanda nepasidavė ir netrukus atstatė pusiausvyrą. Visgi dėl traumos VU prarado savo lyderę Jovitą Bukantytę ir VMSM „Sostinės tauro“ ekipa galiausiai laimėjo lemiamą penktąjį setą.

Nugalėtojoms 16 taškų pelnė Rusnė Radavičiūtė, 15 – Meda Deduraitė, 11 – Barbora Rakauskaitė. VU gretose J. Bukantytė surinko 17, Agnė Raulynaitė – 9, Karolina Palubeckytė – 8 taškus.

„Sostinės tauro-VTC“ treneris Kęstutis Galdikas, nepaisant pergalės, neslėpė nusivylimo.

„Rungtynėmis esu nepatenkintas. Merginos nepadarė nieko, ką turėjo padaryti. Galbūt jos įėjo į aikštę netinkamai nusiteikusios, gal nesusikaupė, nes tai ne Baltijos lyga. Sakyčiau, kad nebuvome verti laimėti. Jeigu viena varžovių lyderių nebūtų gavusi traumos, viskas galėjo pasibaigti kitaip“, – sakė K. Galdikas.

Kitos moterų pirmenybių rungtynės bus žaidžiamos gruodžio 5 dieną, kai VMSM „Sostinės tauras-VTC“ namuose susitiks su Jonavos „Aušrine“.

Vyrų pirmenybių starte – vilniečių pergalės

„Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas prasidėjo Vilniaus komandų pergalėmis.

Praėjusio sezono bronzos medalių laimėtojai Vilniaus universiteto (VU) tinklininkai namuose 3:0 (26:24, 25:22, 25:20) nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“.

Šeimininkams po 14 taškų pelnė Karolis Palubinskas ir Artūras Vasiljevas, 13 – Rapolas Gilys. Atjaunėjusios „Sūduvos“ ekipoje rezultatyviausiai žaidė Algirdas Naučius, Valentinas Lekavičius ir Airidas Uleckas (visi – po 9 taškus).

„Džiaugiamės, kad pagaliau prasidėjo sezonas. Nors nepavyko susirinkti pilna sudėtimi, pavyko laimėti. Šiame sezone sieksime pakartoti praėjusių metų sėkmę arba pakilti dar aukščiau. Sudėtis pasikeitė nedaug, bet jaunuoliai per vasarą patobulėjo“, – teigė vienas VU lyderių A. Vasiljevas.

„Sūduvos“ komandos vyr. trenerio pareigose debiutavo Audrius Aleknavičius.

„Rezultatas dėsningas. Kaip ir sakiau vaikinams, laimės tie, kurie padarys mažiau klaidų. Vilniečiai daug metų žaidžia kartu ir turi išreikštus lyderius, kurių kol kas mes neturime. Mūsų ekipa gerokai pasikeitusi, nes šiemet orientuojamės į jaunimą. Todėl tikslai nėra patys aukščiausi, žinant kokios stiprios komandos dalyvauja čempionate. Norime kiekvienose rungtynėse žaisti vis geriau“, – sakė A. Aleknavičius.

Pirmadienį vykusiose rungtynėse VILNIUS TECH tinklininkai savo aikštėje 3:0 (25:20, 25:19, 25:16) pranoko šiemet prie Lietuvos čempionato prisijungusią Klaipėdos universiteto ekipą.

Šeimininkams 10 taškų pelnė Redas Masterbrockis, po 9 – Olegas Zinovjevas ir Girvydas Rimeika, 8 – Danielius Čumakas. Klaipėdiečių gretose 8 taškus surinko Edas Zenkovas, 7 – Oleksandras Bevziukas.

Ateinantį šeštadienį bus sužaistos dvejos rungtynės – „Sūduva“ namuose priims VILNIUS TECH komandą, o Vilniaus rajono sporto centras sezoną pradės namų akistata su VU tinklininkais.

