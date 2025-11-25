„Best Indoor“ lankininkų varžybose – unikalus Adamo Krulio triumfas ir nauji Lietuvos rekordai

Tiesiog fantastišką pergalę vyrų olimpinių lankų grupėje iškovojo Adamas Krulis. Lankininkų sporto klubo (LSK) atstovas kvalifikacijoje užėmė vos 12-ą vietą, bet atkrintamosiose nugalėjo visus varžovus. Įspūdinga tai, kad keturias lemiamas pergales jis iškovojo po papildomų šūvių ir papildomų matavimų.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate A. Krulis 6:2 nugalėjo Vilių Levicką, o po to prasidėjo dramų maratonas. Antrajame rate LSK lankininkas po papildomo šūvio 6:5 palaužė buvusį pasaulio jaunių čempioną latvį Romaną Sergejevą. Abu sportininkai pataikė į devintuką, bet A. Krulio strėlė buvo kiek arčiau centro.
Ketvirtfinalyje analogiškai A. Krulis 6:5 nugalėjo kitą latvį Eriką Loginį, tik šįkart atstumas nuo centro buvo matuojamas abiem pataikius į dešimtuką. Pusfinalyje – dar viena drama ir dar viena A. Krulio pergalė 6:5 – šįkart prieš kvalifikacijos laimėtoją Justą Juknevičių („SM Gaja“).
Abu lietuviai papildomu šūviu pataikė į dešimtuką.
Finale A. Krulis po papildomo šūvio 6:5 nugalėjo Ramūną Norvainį („Trys iksai“). Abu lankininkai papildomo šūvio metu pataikė į devintuką, bet vėlgi A. Krulio strėlė keliais milimetrais buvo arčiau centro.
„Kvalifikacijos rezultatu tikrai nesididžiuoju. Nors ją pradėjau pakankamai gerai, vėliau geri šūviai nuo manęs pabėgo. Pasisekė, kad turėjau artimų žmonių šalia, kurie filmavo mano šūvius. Tai leido analizuoti savo klaidas. Bet kokiu atveju, apie pergalę varžybose net negalvojau“, – prisipažino A. Krulis.
Sportininkas neslepia, kad dramatiškose atkrintamosiose varžybose viską nulėmė šalti nervai. A. Krulis nepamena panašaus atvejo, kai keturis sykius iš eilės viskas spręstųsi su papildomais šūviais.
„Visi varžovai buvo labai stiprūs ir kiekviena dvikova kėlė didelį stresą. Visgi labai didelė šio sporto dalis yra emocijų valdymas. Kai pergalę nuo pralaimėjimo skiria vos vienas milimetras, šalti nervai dažniausiai būna kertinis faktorius. Galbūt norėčiau ateityje neturėti keturių iš eilės tokių dvikovų, tačiau džiaugiuosi, kad mano ilgametė patirtis kartu su šlakeliu sėkmės padėjo jas visas laimėti. Per savo 18 metų lankininko karjerą esu turėjęs nemažai įtemptų momentų, tačiau neprisimenu, kad kurie iš jų būtų trukę visą dieną kaip nutiko šįkart“, – pasakojo A. Krulis.
Beje, sėkmė jam šypsojosi ne tik pagrindinėse varžybose, bet ir renginio rėmėjo „Hoyt Archery“ žaidime, kuriame A. Kruliui atiteko maždaug 1000 eur. vertės lanko rankena.
Bronzos medalį iškovojo J. Juknevičius, kuris mažajame finale 7:3 pranoko lenką Karolį Bartosezką.
Moterų olimpinių lankų grupėje triumfavo lenkė Magdalena Zajac, finale 6:2 nugalėjusi estę Svetlaną Tatarlo. Bronzos apdovanojimu pasidabino Paulina Buinauskaitė („Žaliasis lankas“), dvikovoje dėl 3 vietos 7:3 įveikusi estę Emmą Kask.
Skriemulinių lankų varžybose buvo užfiksuoti Lietuvos rekordai. Jonas Grigaravičius (Utenos lankininkų klubas) atkrintamosiose pasiekė maksimalų 150 taškų skaičių ir pasiekė šalies U18 bei U21 rekordus, o to paties klubo atstovė Gunda Pupeikytė su 145 taškais užfiksavo naujus merginų rekordus.
Pasaulio ir Europos jaunimo pirmenybių apdovanojimus savo kolekcijoje turintis J. Grigaravičius „Best Indoor“ varžybose nukeliavo iki finalo ir užėmė antrąją vietą. Kovoje dėl aukso jis po dramatiškos kovos 146:147 nusileido Europos žaidynių čempionui estui Robinui Jaatmai.
Bronza atiteko Jono tėčiui ir treneriui Mariui Grigaravičiui (ULK), kuris akistatoje dėl 3 vietos 142:141 nugalėjo lenką Alexanderį Makajevą.
Moterų skriemulinių lankų varžybose triumfavo pasaulio žaidynių vicečempionė estė Lisell Jaatma, finale 142:139 įveikusi tautietę Maris Tetsmann.
Kovoje dėl trečiosios vietos G. Pupeikytė 143:141 įveikė Astą Grigaravičienę.
Vyrų ilgųjų lankų varžybose triumfavo latvis Nikolajus Sinnikovas, o geriausiai iš lietuvių pasirodė bronzą iškovojęs Ernestas Vilkauskas (LSK).
Analogiškoje rungtyje tarp moterų nugalėjo latvė Marina Riabkova. Bronzos medalius pasidabino Rūtavilė Pauliukaitė („Strėlė“), mažajame finale 6:0 nepalikusi vilčių Ligitai Pūrienei. Beje, finale suklupsi Hanna Krzyska kvalifikacijoje su 504 taškais pasiekė naują Lenkijos rekordą.
Ilgųjų ir istorinių lankų varžybose tarp vyrų visą prizininkų pakylą užėmė Latvijos lankininkai, o čempionu tapo Europos 3D šaudymo iš lanko pirmenybių prizininkas latvis Kristapas Novadas.
Ketvirtas liko lietuvis Renatas Lasitsa („Strėlė“). Jis kvalifikacijoje pasiekė naują šalies rekordą – 435 taškai.
Moterų grupėje triumfavo estė Monika Wessels. Bronzos medaliu džiaugėsi Aida Grigienė („Strėlė“).
Iš viso Druskininkuose varžėsi net 192 lankininkai iš penkių valstybių.
„Varžybos praėjo tikrai puikiai – dalyvių rekordas, pagerinta nemažai nacionalinių rekordų, įdomios finalinės dvikovos. Šiemet turėjome didžiausią prizinį fondą ir daugybę rėmėjų įsteigtų vertingų prizų. Dėl to net ir tie lankininkai, kurie neprasibrovė iki medalių, taip pat turėjo šansų namo parsivežti ne tik geras emocijas, bet ir iškovotus prizus, – kalbėjo viena varžybų organizatorių, lankininkų klubo „Žaliasis lankas“ atstovė Inga Timinskienė. – Nors kaip organizatoriams šis savaitgalis buvo gana sunkus ir pilnas įvairių iššūkių, rezultatas tikrai džiugina. Sulaukėme daugybės puikų atsiliepimų apie varžybas ir itin geras sąlygas LSC sporto komplekse „Druskininkai“. Labai daug sportininkų ir jų šeimos narių, trenerių džiaugėsi, kad turėjo galimybę po varžybų turiningai ir smagiai praleisti laisvalaikį Druskininkuose.“
Prie varžybų šiais metais prisidėjo Druskininkų miesto savivaldybė, LSC sporto kompleksas „Druskininkai“, Lietuvos lankininkų federacija, „Koslita“, „Druskininkų vandens parkas“, „Hoyt Archery“, „JVD Archery“, „Beiter“, „Good Archer“, „Mano lankas“, „Yate“, „Bohning Archery“, „Dream Bow Factory“, „RamRods Archery“, „Jet6 Archery“, „Žaliasis lankas“.
I. Timinskienė pabrėžė, kad jau netrukus bus pradedama galvoti apie 2026 metų renginį. Jau yra sukurti planai, kaip būtų galima priimti dar daugiau sportininkų. Tikimasi, kad pavyks išlaikyti teigiamą rėmėjų augimo tendencijas ir sukurti dar įspūdingesnę šventę šaudymo iš lanko entuziastams iš visos Europos.
