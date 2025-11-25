Gaubo ir Butvilo derbis – sausakimšoje „SEB arenoje“: paaiškėjo ir galutinis prizinis fondas

Susitikimą gyvai stebės beveik 1,5 tūkst. žiūrovų.
„Tikėjomės parduoti visus bilietus į Viliaus ir Edo dvikovą, tik galbūt ne taip greitai. Vadinasi, sirgaliai yra pasiilgę gero teniso, nori gyvai pamatyti dabartinių mūsų teniso lyderių akistatą“, – sako „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.
Pardavus visus bilietus tapo aiškus ir galutinis šio susitikimo prizinis fondas. Derbio laimėtojui atiteks 13,1 tūkst. eurų, o jo oponentui – 8,1 tūkst. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!