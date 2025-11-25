 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gaubo ir Butvilo derbis – sausakimšoje „SEB arenoje“: paaiškėjo ir galutinis prizinis fondas

2025-11-25 18:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 18:47

Lietuvos teniso derbis Gaubas prieš Butvilą vyks sausakimšoje „SEB arenoje”. Mačo organizatoriai skelbia pardavę visus bilietus į geriausių Lietuvos tenisininkų Viliaus Gaubo (ATP-130) ir Edo Butvilo (ATP-273) akistatą, kuri gruodžio 6 dieną bus surengta Vilniuje.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Susitikimą gyvai stebės beveik 1,5 tūkst. žiūrovų.

„Tikėjomės parduoti visus bilietus į Viliaus ir Edo dvikovą, tik galbūt ne taip greitai. Vadinasi, sirgaliai yra pasiilgę gero teniso, nori gyvai pamatyti dabartinių mūsų teniso lyderių akistatą“, – sako „SEB arenai“ vadovaujantis Ramūnas Grušas.

Pardavus visus bilietus tapo aiškus ir galutinis šio susitikimo prizinis fondas. Derbio laimėtojui atiteks 13,1 tūkst. eurų, o jo oponentui – 8,1 tūkst. eurų.

