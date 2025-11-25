12 medalių pasaulio neįgaliųjų sporto žaidynėse iškovoję lietuviai grįžo namo: „Viršijome lūkesčius“

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos atstovų sudaryta komanda Ratchasima mieste vykusiose žaidynėse iškovojo net 12 medalių.
„Kelionė buvo ilga – ilgas kelias iš Tailando grįžti į Lietuvą, bet nuotaikos tikrai pačios geriausios. Manau, kad padarėme tikrai maksimaliai ką galėjome, turbūt, net planuose nebuvo tiek, kiek mes padarėme.
Labai smagu, kad praktiškai visi atletai, kurie vyko į žaidynes iškovojo medalius. Tuo labai džiaugiuosi, sveikinu visus, nuotaikos tikrai pakilios. Visi spindime, džiaugiamės ta emocija. Visai Lietuvai padovanojome džiaugsmą, kurį išreiškėme per rezultatus“, – kalbėjo delegacijai vadovavęs Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas.
Lietuvai šiose varžybose atstovavo 10 sportininkų, 2 treneriai ir 2 lydintys asmenys. Tailande varžėsi 423 sportininkai iš 37 pasaulio šalių, o Lietuva bendroje medalių lentelėje užėmė penktąją vietą.
„Noriu padėkoti už palaikymą, kuri jautėme žaidynių metu. Jutome palaikymą ir iš Lietuvos žmonių, ir iš Vyriausybės. Tikrai tikėjomės medalių, žinojome, kad sportininkai gali pasiekti gerų rezultatų, bet kad turėsime 10 sportininkų ir parsivešime 12 medalių, tikrai, viršijome lūkesčius“, – pridūrė federacijos prezidentas, kuris šiose žaidynėse pats iškovojo du sidabro medalius.
Medaliais Tailande taip pat suspindo Ramūnas Verbavičius, Eugenijus Vaičaitis, Donatas Dundzys, Raimeda Bučinskytė, Bela Morkus, Igor Makarov, Deividas Podobajevas, Artūras Plodunovas ir Ramūnas Rojus.
„Kai iškovoji aukso medalį, girdi skambant Lietuvos himną, emocijos tikrai yra pačios geriausios. Sunkiausia buvo per daug neatsipalaiduoti, susikaupti, išlaikyti savo sportinę formą, nes nesinorėjo persisportuoti prieš varžybas, bet viską įvykdžiau, viskas tvarkoje“, – kalbėjo auksą rutulio stūmimo rungtyje iškovojęs Ramūnas Rojus.
Viso delegacija iškovojo penkis aukso, penkis sidabro ir du bronzos medalius. Delegaciją lydėjo treneriai Vytautas Skučas ir Aušra Kriškovienė.
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos vadovo teigimu, pagrindinis raktas į komandos sėkmę buvo bendruomeniškumas.
„Tikrai buvo jaučiamas komandiškumas. Delegacija yra labai nuoširdi, šiltai vieni su kitais bendrauja. Tai ne pirma mūsų komandos kelionė ir tas bendrumas tikrai įkvepia. Tai yra didžioji mūsų komandos stiprybė“, – pridūrė K.Skučas.
