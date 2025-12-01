 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Beatričė Žilionytė – Europos jaunių fechtavimo taurės čempionė

2025-12-01 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 12:31

2025 m. lapkričio paskutinį savaitgalį Lietuvos fechtuotojai iškovojo visų prabų medalius tarptautinėse varžybose. EFC U23 Osle (Norvegija) vykusiame taurės etape Lurdė Grabovskytė laimėjo bronzą asmeninėse varžybose, moterų komanda iškovojo sidabrą, o EFC jaunių taurės etape Kopenhagoje (Danija) Beatričė Žilionytė iškovojo auksą.

Beatričė Žilionytė | Organizatorių nuotr.

2025 m. lapkričio paskutinį savaitgalį Lietuvos fechtuotojai iškovojo visų prabų medalius tarptautinėse varžybose. EFC U23 Osle (Norvegija) vykusiame taurės etape Lurdė Grabovskytė laimėjo bronzą asmeninėse varžybose, moterų komanda iškovojo sidabrą, o EFC jaunių taurės etape Kopenhagoje (Danija) Beatričė Žilionytė iškovojo auksą.

0

Kopenhagoje jaunių merginų špagos rungtyje dalyvavo 170 fechtuotojų. B. Žilionytė pogrupyje demonstravo puikų pasirengimą ir laimėjo visas kovas. Į atkrintamąsias patekusi 12-uoju reitingo numeriu, ji praleido pirmo rato kovą ir pradėjo pergalingą žygį: 15:12 įveikė brazilę A. Dinucci, 15:10 palaužė švedę A. Fallde, 15:12 nugalėjo austrę S. Boehm, 15:4 nepaliko vilčių italei J. Pizutti. Kovoje dėl medalio B. Žilionytė 15:12 įveikė turkę Z. Can, tokiu pat rezultatu nugalėjo rumunę J. Kurtinecz, o finalinėje dvikovoje užtikrintai 15:6 pranoko italę A. De Caprio ir pasipuošė aukso medaliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp 16 geriausiųjų pateko ir Patricija Vitonė. Pogrupyje pralaimėjusi vieną kovą, į atkrintamąsias ji pateko 25-u reitingo numeriu. Kovoje dėl vietos šešioliktuke P. Vitonė 15:11 įveikė 8-ą reitingą turėjusią britę A. Timurkan, tačiau aštuntfinalyje 8:15 nusileido rumunei J. Ilyes ir galutinėje įskaitoje užėmė 14-ą vietą.

Vaikinų grupėje geriausiai pasirodė Armandas Butkevičius. Pogrupyje laimėjęs dvi kovas, jis atkrintamosiose startavo iš 142-os reitingo vietos, 15:11 įveikė britą A. Bennetą, 14:11 nugalėjo aukštai reitinguotą britą J. Beckley. Kovoje dėl patekimo į šešioliktfinalį A. Butkevičius vos vienu tašku 14:15 nusileido prancūzui T. Cuadrado ir galutinėje įskaitoje užėmė 64-ą vietą tarp 201 dalyvio.

Komandinėse merginų varžybose Lietuvos pirmoji rinktinė (Beatričė Žilionytė, Patricija Vitonė, Neida Maziliauskaitė, Nikoletė Grabovskytė) užėmė 6-ą vietą tarp 30 komandų. Lietuvos antroji komanda (Veronika Klivytė, Miglė Kabelinskaitė, Danielė Marcinkevičiūtė, Evita Puidokaitė) aplenkė 10 komandų ir galutinėje įskaitoje užėmė 20-ą vietą.

Vaikinų komanda (Armandas Butkevičius, Artemijus Sosna, Laurynas Laucius, Algirdas Palčinskas) užėmė 19-ą vietą tarp 34 komandų.

Tuo pat metu Osle vykusiame EFC U23 etape Lurdė Grabovskytė iškovojo bronzos medalį. Pogrupyje patyrusi vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose ji 15:5 įveikė vengrę L. Kommą, 15:8 nugalėjo italę F. Barerą, 15:12 pranoko 2-ą reitingą turėjusią lenkę E. Korkus. Kovoje dėl patekimo į finalą L. Grabovskytė 10:15 nusileido varžybų nugalėtoja tapusiai estei J. Trynova.

Labai arti medalio buvo Kamila Jonynaitė. Pogrupyje laimėjusi keturias kovas iš penkių, atkrintamosiose ji sėkmingai žengė iki ketvirtfinalio, kuriame vos vienu tašku 14:15 pralaimėjo estei D. Anis ir galutinėje įskaitoje užėmė 7-ą vietą.

Vyrų grupėje Makaras Lozenko užėmė 25-ą vietą tarp 83 dalyvių. Pogrupyje laimėjęs keturias kovas, jis praleido pirmą atkrintamųjų ratą, 15:10 įveikė Šiaurės Makedonijos sportininką P. Srbinoskį, tačiau vėliau 9:15 pralaimėjo švedui F. Zimmermanui.

Moterų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė (Lurdė Grabovskytė, Aušrinė Šimkutė, Kamila Jonynaitė, Milda Stojanaitė) iškovojo sidabro medalius. Lietuvės 45:33 nugalėjo Norvegijos-2 komandą, 45:42 palaužė Didžiosios Britanijos rinktinę, tačiau finale 38:45 nusileido Norvegijos-1 komandai.

