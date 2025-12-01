Beatričė Žilionytė – Europos jaunių fechtavimo taurės čempionė

Kopenhagoje jaunių merginų špagos rungtyje dalyvavo 170 fechtuotojų. B. Žilionytė pogrupyje demonstravo puikų pasirengimą ir laimėjo visas kovas. Į atkrintamąsias patekusi 12-uoju reitingo numeriu, ji praleido pirmo rato kovą ir pradėjo pergalingą žygį: 15:12 įveikė brazilę A. Dinucci, 15:10 palaužė švedę A. Fallde, 15:12 nugalėjo austrę S. Boehm, 15:4 nepaliko vilčių italei J. Pizutti. Kovoje dėl medalio B. Žilionytė 15:12 įveikė turkę Z. Can, tokiu pat rezultatu nugalėjo rumunę J. Kurtinecz, o finalinėje dvikovoje užtikrintai 15:6 pranoko italę A. De Caprio ir pasipuošė aukso medaliu.
Tarp 16 geriausiųjų pateko ir Patricija Vitonė. Pogrupyje pralaimėjusi vieną kovą, į atkrintamąsias ji pateko 25-u reitingo numeriu. Kovoje dėl vietos šešioliktuke P. Vitonė 15:11 įveikė 8-ą reitingą turėjusią britę A. Timurkan, tačiau aštuntfinalyje 8:15 nusileido rumunei J. Ilyes ir galutinėje įskaitoje užėmė 14-ą vietą.
Vaikinų grupėje geriausiai pasirodė Armandas Butkevičius. Pogrupyje laimėjęs dvi kovas, jis atkrintamosiose startavo iš 142-os reitingo vietos, 15:11 įveikė britą A. Bennetą, 14:11 nugalėjo aukštai reitinguotą britą J. Beckley. Kovoje dėl patekimo į šešioliktfinalį A. Butkevičius vos vienu tašku 14:15 nusileido prancūzui T. Cuadrado ir galutinėje įskaitoje užėmė 64-ą vietą tarp 201 dalyvio.
Komandinėse merginų varžybose Lietuvos pirmoji rinktinė (Beatričė Žilionytė, Patricija Vitonė, Neida Maziliauskaitė, Nikoletė Grabovskytė) užėmė 6-ą vietą tarp 30 komandų. Lietuvos antroji komanda (Veronika Klivytė, Miglė Kabelinskaitė, Danielė Marcinkevičiūtė, Evita Puidokaitė) aplenkė 10 komandų ir galutinėje įskaitoje užėmė 20-ą vietą.
Vaikinų komanda (Armandas Butkevičius, Artemijus Sosna, Laurynas Laucius, Algirdas Palčinskas) užėmė 19-ą vietą tarp 34 komandų.
Tuo pat metu Osle vykusiame EFC U23 etape Lurdė Grabovskytė iškovojo bronzos medalį. Pogrupyje patyrusi vieną pralaimėjimą, atkrintamosiose ji 15:5 įveikė vengrę L. Kommą, 15:8 nugalėjo italę F. Barerą, 15:12 pranoko 2-ą reitingą turėjusią lenkę E. Korkus. Kovoje dėl patekimo į finalą L. Grabovskytė 10:15 nusileido varžybų nugalėtoja tapusiai estei J. Trynova.
Labai arti medalio buvo Kamila Jonynaitė. Pogrupyje laimėjusi keturias kovas iš penkių, atkrintamosiose ji sėkmingai žengė iki ketvirtfinalio, kuriame vos vienu tašku 14:15 pralaimėjo estei D. Anis ir galutinėje įskaitoje užėmė 7-ą vietą.
Vyrų grupėje Makaras Lozenko užėmė 25-ą vietą tarp 83 dalyvių. Pogrupyje laimėjęs keturias kovas, jis praleido pirmą atkrintamųjų ratą, 15:10 įveikė Šiaurės Makedonijos sportininką P. Srbinoskį, tačiau vėliau 9:15 pralaimėjo švedui F. Zimmermanui.
Moterų komandinėse varžybose Lietuvos rinktinė (Lurdė Grabovskytė, Aušrinė Šimkutė, Kamila Jonynaitė, Milda Stojanaitė) iškovojo sidabro medalius. Lietuvės 45:33 nugalėjo Norvegijos-2 komandą, 45:42 palaužė Didžiosios Britanijos rinktinę, tačiau finale 38:45 nusileido Norvegijos-1 komandai.
