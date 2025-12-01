 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

ES paragino Minską nutraukti hibridines atakas prieš Bendrijos šalis

2025-12-01 19:17 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 19:17

Intensyvėjant kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiui, Europos sąjunga (ES) paragino Minską nutraukti hibridines atakas prieš ES šalis bei paleisti Baltarusijoje sulaikytus vežėjus, teigia užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio atstovė Kristina Belikova. 

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

„Šiandien Europos išorinių veiksmų tarnyba išsikvietė Baltarusijos atstovą Briuselyje ir paragino nutraukti hibridines atakas prieš ES valstybes ir nedelsiant imtis veiksmų tinkamai kontroliuoti savo teritoriją ir oro erdvę, taip pat nedelsiant paleisti neteisėtai Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus bei jų turtą“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė K. Belikova. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuva sveikina šį demaršą ir pažymi, kad savo piliečių ir įmonių interesams ginti pasirengusi imtis visų priemonių“, – teigė ministro atstovė.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

