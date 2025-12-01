ES paragino Minską nutraukti hibridines atakas prieš Bendrijos šalis

„Šiandien Europos išorinių veiksmų tarnyba išsikvietė Baltarusijos atstovą Briuselyje ir paragino nutraukti hibridines atakas prieš ES valstybes ir nedelsiant imtis veiksmų tinkamai kontroliuoti savo teritoriją ir oro erdvę, taip pat nedelsiant paleisti neteisėtai Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus bei jų turtą“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė K. Belikova.
„Lietuva sveikina šį demaršą ir pažymi, kad savo piliečių ir įmonių interesams ginti pasirengusi imtis visų priemonių“, – teigė ministro atstovė.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
