Suomijos krepšininkai ketvirtajame kėlinyje palaužė Prancūziją

Likus žaisti pusšeštos minutės svečiai dar pirmavo (70:63), bet šeimininkai 4 minučių atkarpą laimėjo 14:2 ir perėmė kontrolę – 77:72. Puolime įstrigę prancūzai išsigelbėti nebesugebėjo.
Šioje grupėje dar varžosi Vengrija ir Belgija.
Nugalėtojams Edonas Maxhuni pelnė 20 taškų, Alexanderis Madsenas pridėjo 14, po 9 – Mikaelis Jantunenas, Sasu Salinas ir Elias Valtonenas.
Prancūzijai Matthew Strazelis sumetė 11 taškų, po 10 surinko Axelis Bouteille ir Lionelis Gaudoux.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.