Suomijos krepšininkai ketvirtajame kėlinyje palaužė Prancūziją

2025-12-01 20:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 20:29

Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Suomija (1/1) namuose 83:76 (20:19, 17:26, 19:16, 27:15) palaužė Prancūzijos (1/1) pasipriešinimą.

M.Jantunenas padėjo pasiekti pergalę (FIBA nuotr.)

Pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Suomija (1/1) namuose 83:76 (20:19, 17:26, 19:16, 27:15) palaužė Prancūzijos (1/1) pasipriešinimą.

0

Likus žaisti pusšeštos minutės svečiai dar pirmavo (70:63), bet šeimininkai 4 minučių atkarpą laimėjo 14:2 ir perėmė kontrolę – 77:72. Puolime įstrigę prancūzai išsigelbėti nebesugebėjo.

Šioje grupėje dar varžosi Vengrija ir Belgija.

Nugalėtojams Edonas Maxhuni pelnė 20 taškų, Alexanderis Madsenas pridėjo 14, po 9 – Mikaelis Jantunenas, Sasu Salinas ir Elias Valtonenas.

Prancūzijai Matthew Strazelis sumetė 11 taškų, po 10 surinko Axelis Bouteille ir Lionelis Gaudoux.

