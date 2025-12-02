 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ suteikė Araujo poilsio dėl psichologinių sunkumų

2025-12-02 11:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 11:00

„Barcelona“ suteikė Ronaldui Araujo poilsio, nes gynėjas šiuo metu bando išspręsti psichologines problemas, kurios trukdo jo pasirodymams šį sezoną, praneša ESPN.

Ronaldas Araujo | Scanpix nuotr.

0

26-erių metų futbolininkas sužaidė 15 rungtynių atstovaudamas „Barcelonai“ šiame sezone visuose turnyruose, o paskutiniame žaistame susitikime UEFA Čempionų lygoje su Londono „Chelsea“ buvo nubaustas raudona kortele.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau gynėjas praleido savaitgalį vykusias „La Liga“ pirmenybių rungtynes su „Alaves“, o katalonai tuo metu teigė, kad R. Araujo kankina skrandžio problemos. Visgi katalonų vyriausiasis treneris Hansi Flickas prieš laukiančią akistatą su „Atletico“ teigė, kad gynėjas turi asmeninių problemų.

Pasak ESPN šaltinių, R. Araujo jaučiasi gerai fiziškai šį sezoną, tačiau jau kurį laiką nesijaučia 100 proc. gerai psichologiškai ir paprašė klubo skirti jam laiko atsigauti.

 

 

