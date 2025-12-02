„Barcelona“ suteikė Araujo poilsio dėl psichologinių sunkumų

26-erių metų futbolininkas sužaidė 15 rungtynių atstovaudamas „Barcelonai“ šiame sezone visuose turnyruose, o paskutiniame žaistame susitikime UEFA Čempionų lygoje su Londono „Chelsea“ buvo nubaustas raudona kortele.
Vėliau gynėjas praleido savaitgalį vykusias „La Liga“ pirmenybių rungtynes su „Alaves“, o katalonai tuo metu teigė, kad R. Araujo kankina skrandžio problemos. Visgi katalonų vyriausiasis treneris Hansi Flickas prieš laukiančią akistatą su „Atletico“ teigė, kad gynėjas turi asmeninių problemų.
Pasak ESPN šaltinių, R. Araujo jaučiasi gerai fiziškai šį sezoną, tačiau jau kurį laiką nesijaučia 100 proc. gerai psichologiškai ir paprašė klubo skirti jam laiko atsigauti.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.