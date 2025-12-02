 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Valančiūnas buvo produktyvus, tačiau „Nuggets“ nusileido Daviso vedamai „Mavericks“

2025-12-02 08:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 08:51

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (14/6) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) namų rungtynėse 121:131 (41:27, 27:42, 36:33, 17:29) neatsilaikė prieš Dalaso „Mavericks“ (7/15).

J.Valančiūnas buvo produktyvus (Scanpix nuotr.)

0

JV buvo produktyvus – 8 taškai (4/7 dvit.), 7 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai per 11 minučių.

Visgi vakaro žvaigžde tapo Anthony Davisas. Neseniai ant parketo grįžęs aukštaūgis per 32 minutes pasižymėjo 32 taškais (13/23 met.), 13 atkovotų kamuolių ir 2 blokais.

Mačą šeimininkai pradėjo solidžiai ir antrojo kėlinio starte jau pirmavo 45:28, bet jau į pertrauką išėjo atsilikinėdami – 68:69.

Lemiamame ketvirtyje „Nuggets“ sugėrė atkarpą 5:21 ir „Mavs“ nurūko į priekį – 129:117.

Mačo epizodai:

„Nuggets“ neišgelbėjo ir Nikola Jokičiaus dominavimas. Serbas surinko vienuoliktą sezono trigubą dublį – 29 taškai (7/14 dvit., 3/10 trit., 6/7 baud.), 20 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų per 37 minutes.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 29 (7/14 dvit., 3/10 trit., 20 atk. kam., 13 rez. perd.), Spenceris Jonesas 28 (7/9 dvit., 4/6 trit.), Peytonas Watsonas 15, Timas Hardaway 13, Cameronas Johnsonas ir Jamalas Murray (9 rez. perd.) po 10, Jonas Valančiūnas 8 (4/7 dvit., 7 atk. kam.).

„Mavericks“: Anthony Davisas 32 (11/19 dvit., 13 atk. kam.), Ryanas Nembhardas 28 (8/9 dvit., 4/5 trit., 10 rez. perd.), Cooperis Flaggas 24 (9/16 dvit., 8 atk. kam.), Klay Thompsonas 15.

