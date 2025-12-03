 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Diego Simeone: „Raphinha buvo vertas „Ballon d’Or“ už nuostabų sezoną „Barcelona“ gretose“

2025-12-03 21:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:38

Madrido „Atletico“ treneris Diego Simeone po pralaimėjimo „Barcelona“ komandai negailėjo pagyrų Raphinhai ir netgi pareiškė, kad brazilas nusipelnė „Ballon d’Or“ titulo.

Raphinha | Scanpix nuotr.

Raphinha | Scanpix nuotr.

0

Pasak argentiniečio, būtent Raphinha yra tas žaidėjas, kurį jis pats būtų išrinkęs geriausiu pasaulyje.

„Nė neįsivaizduoju, kaip Raphinha nelaimėjo „Ballon d’Or“. Jis – neįtikėtinas žaidėjas, – kalbėjo D. Simeone. – Jis gali žaisti bet kur: krašte, viduryje, puolime ar net krašto gynėju. Jis muša įvarčius, kuria, spaudžia varžovus ir bėga be sustojimo. Aš myliu Raphinhą.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Raphinha šį sezoną atlieka milžinišką darbą „Barcelona“ sistemoje – Hansi Flicko komandoje jis padengia kelias zonas, nuolat keičiasi pozicijomis su Lamine’u Yamaliu ir vidurio saugais, o jo energija be kamuolio tampa viena iš pagrindinių ginklų spaudžiant varžovus. Būtent tokio tipo žaidėjus ypač vertina ir pats Simeone, kuris visada pabrėžia intensyvumą, darbą gynyboje ir atsidavimą komandai.

Nepaisant daugiau 60 įvarčių ir rezultatyvių perdavimų kombinacijos praėjusį sezoną bei trijų titulų su „Barcelona“, Raphinha „Ballon d’Or“ rinkimuose liko tik penktas – už Ousmane’o Dembele, Lamine’o Yamalio, Vitinhos ir Mohamedo Salah.

