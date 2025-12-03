Diego Simeone: „Raphinha buvo vertas „Ballon d’Or“ už nuostabų sezoną „Barcelona“ gretose“

Pasak argentiniečio, būtent Raphinha yra tas žaidėjas, kurį jis pats būtų išrinkęs geriausiu pasaulyje.
„Nė neįsivaizduoju, kaip Raphinha nelaimėjo „Ballon d’Or“. Jis – neįtikėtinas žaidėjas, – kalbėjo D. Simeone. – Jis gali žaisti bet kur: krašte, viduryje, puolime ar net krašto gynėju. Jis muša įvarčius, kuria, spaudžia varžovus ir bėga be sustojimo. Aš myliu Raphinhą.“
Raphinha šį sezoną atlieka milžinišką darbą „Barcelona“ sistemoje – Hansi Flicko komandoje jis padengia kelias zonas, nuolat keičiasi pozicijomis su Lamine’u Yamaliu ir vidurio saugais, o jo energija be kamuolio tampa viena iš pagrindinių ginklų spaudžiant varžovus. Būtent tokio tipo žaidėjus ypač vertina ir pats Simeone, kuris visada pabrėžia intensyvumą, darbą gynyboje ir atsidavimą komandai.
Nepaisant daugiau 60 įvarčių ir rezultatyvių perdavimų kombinacijos praėjusį sezoną bei trijų titulų su „Barcelona“, Raphinha „Ballon d’Or“ rinkimuose liko tik penktas – už Ousmane’o Dembele, Lamine’o Yamalio, Vitinhos ir Mohamedo Salah.
