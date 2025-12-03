 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Dėl nesumokėtų mokesčių WBC atėmė čempiono titulą iš Terence'o Crawfordo

2025-12-03 21:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:39

WBC atėmė iš Terence'o Crawfordo (42-0, 31 nokautas) antrojo vidutinio svorio kategorijos (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg) čempiono titulą, teigdama, kad JAV žvaigždė nesumokėjo privalomų mokesčių sankcionuojančiai organizacijai.

Terence'as Crawfordas | Scanpix nuotr.

WBC atėmė iš Terence'o Crawfordo (42-0, 31 nokautas) antrojo vidutinio svorio kategorijos (iki 168 svarų arba iki 76,2 kg) čempiono titulą, teigdama, kad JAV žvaigždė nesumokėjo privalomų mokesčių sankcionuojančiai organizacijai.

0

Dabar britas Hamzah Sheerazas (22-1, 18 nokautų) kovos dėl laisvojo titulo prieš kitą šios svorio kategorijos kovotoją, Kamerūne gimusį ir Kanadoje gyvenantį Christianą Mbilli (29-0-1, 24 nokautai).

TAIP PAT SKAITYKITE:

T. Crawfordas anksčiau šiais metais tapo neginčijamu antrojo vidutinio svorio kategorijos čempionu, dominuodamas ir teisėjų sprendimu įveikęs Saulį „Canelo“ Alvarezą.

WBC teigia, kad suteikė T. Crawfordui nuolaidą sankcionavimo mokesčiams nuo 3 proc. iki 0,6 proc. nuo jo pranešamo 50 mln. JAV dolerių (apie 47,5 mln. eurų) honoraro už kovą su S. Alvarezu, tačiau tvirtina, kad T. Crawfordas atsisakė mokėti mokestį už tą kovą.

„WBC siuntė daugybę pranešimų čempionui T. Crawfordui, jo vadybininkui ir teisininkui, – sakoma sankcionuojančios organizacijos pranešime. – Deja, WBC negavo nei patvirtinimo apie gavimą, nei jokio atsakymo į bet kurį iš tų pranešimų. WBC neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik imtis veiksmų.“

Sankcionuojančios organizacijos, tokios kaip WBC, WBA, IBF ir WBO, iš kovotojų ima procentą nuo jų honoraro – paprastai apie 3 proc. – už galimybę kovoti dėl jų diržų. Mokesčiai jau seniai vertinami prieštaringai, o kritikai teigia, kad organizacijos turi didelę galią, nors jų veiklos priežiūra yra minimali.

T. Crawfordas vis dar turi WBO, IBF ir WBA diržus, tačiau užsiminė, kad ateities kovoms gali grįžti į vidutinio svorio kategoriją.

T. Crawfordas yra iškovojęs pasaulio čempiono titulus penkiuose divizionuose ir buvo neginčijamas čempionas trijose kategorijose, išlaikydamas nenugalėto kovotojo statusą.

Tuo tarpu Ch. Mbilli rugsėjį turėjo kovą prieš Lesterį Martinezą, pasibaigusią lygiosiomis, o H. Sheerazas anksčiau šiais metais įspūdingai sustabdė Edgarą Berlangą, perėjęs į antrojo vidutinio svorio kategoriją.

