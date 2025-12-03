Kavaliausko varžovas plėšosi: kirto Lietuvai, sieks sankcijų teisėjams ir rezultato pakeitimo

Po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka. S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.
Spaudos konferencijoje S. Molina kalbėjo apie nupirktą kovą, o vėliau „instagrame“ teigė, kad E. Kavaliauskui „turėtų būti gėda nubusti šalia 2 diržų, kurie jam nepriklauso“.
S. Molina taip pat kalbėjo vienoje iš Ispanijos televizijų, kurioje teigė, kad po šios kovos jam atsivėrė daug galimybių ir, nepaisant oficialaus rezultato, jis mėgaujasi viskuo, kas vyko.
„Laikausi labai gerai, esu patenkintas. Nors, tiesą sakant, skonis po šios kovos nėra saldus. Tiesa ta, kad pasilieku prie gerų dalykų: kova yra nufilmuota, ją matė visas pasaulis. Man atsivėrė daug galimybių kovoti su didžiais boksininkais už šalies ribų – Dubajuje, Rusijoje, Jungtinėse Valstijose. Taigi, pasilieku su tuo, kad mėgavausi. Ringe buvau tas mažas vaikas, kuris svajojo būti didelėse arenose, su didžiais varžovais. Po truputį tai pasiekiame, viršijame lūkesčius ir tuo džiaugiuosi“, – apie savo emocijas praėjus šiek tiek laiko po kovos „101TV Malaga“ televizijoje kalbėjo S. Molina.
S. Molina taip pat papasakojo, kas dėjosi ringe, kai į viršų iš pradžių pakilo jo ranka ir atskleidė, kad sulaukė daugybę palaikymo žinučių bei prognozavo, kad po tokio teisėjų darbo niekas nebenorės vykti į Lietuvą.
„Kas nutiko, dabar matoma vaizdo įraše: supervizorė palietė teisėją ir pasakė jam, kad laimėtojas ne šis boksininkas, o kitas. Teisėjas nustebo, net pats varžovas nustebo, visi buvo šokiruoti. Tuo metu galvojau: „Prašau, įžnybkite man, negaliu tuo patikėti“. Visi buvo apstulbę, net patys lietuviai. Gavau daugybę žinučių, tie patys sirgaliai liko arenoje manęs pasveikinti. Visi sakė tą patį: kova buvo tavo, tave apvogė. Kas nutinka galiausiai? Tai iš dalies sutepa tos organizacijos ir šalies įvaizdį. Niekas nebenorės boksuotis toje šalyje, nors ten yra labai gera publika, bet pamatę šią vagystę, joks sportininkas nebedrįs ten vykti. Klausi savęs: ką dar turiu padaryti, kad laimėčiau?“, – sakė S. Molina.
Reikėtų paminėti, kad iš karto po turnyro UTMA vadovas Viktoras Gecas pabrėžė, jog šiai kovai teisėjus skyrė ne UTMA organizacija, o EBU, kuri visiškai pati prižiūrėjo šią kovą.
„Egidijaus Kavaliausko ir Samuelio Molinos kovą sankcionavo, taisykles nustatė ir teisėjų sąstatą parinko ir į Lietuvą atsivežė EBU organizacija, kurios diržą jau trečią kartą gynė Samuelis Molina. Dvikovai teisėjavo EBU arbitrai iš Čekijos (Pavelas Hynekas), Vokietijos (Uwe Lorchas) ir Italijos (Antonio Migliore). Primename, kad būtent šie teisėjai paskelbė, jog kovos nugalėtoju rezultatu 115-113, 115-113, 114-115 tapo Egidijus Kavaliauskas. Kovai ringe teisėjavo italas Marco Marzuoli“, – buvo rašoma UTMA pranešime.
Pagal „box rec“ informaciją, P. Hynekas turi 7 metų teisėjavimo patirtį ir yra dirbęs aukšto lygio kovose. Vos prieš porą savaičių jis teisėjavo Saudo Arabijoje, kur Jesse Rodriguezas kovoje dėl dviejų pasaulio čempiono diržų nugalėjo Fernando Danielį Martinezą. Ten P. Hyneko kompetencija niekas neabejojo. Šiemet čekas dirbo ir Shakuro Stevensono kovoje su Joshu Padley.
U. Lorcho patirtis teisėjavime siekia net 18 metų. Garsiausia jo vertinta kova vyko 2023 m., kai Etinosa Oliha per 12 raundų nugalėjo Julio Alamosą ir laimėjo IBO vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą, Tąkart U. Lorcho įvertinimas nuo kitų teisėjų praktiškai nesiskyrė.
Mažiausiai patirties aukštesnio lygio kovų vertinime turi A. Migliore. Jis tik šiemet pradėjo teisėjauti už Italijos ribų.
Įdomu tai, kad pagal „box rec“ informaciją, S. Molinai pergalę atidavė tik mažiausiai patirties tokio lygio kovose turintis teisėjas – A. Migliore. Tuo tarpu P. Hynekas bei U. Lorchas matė lietuvio pranašumą.
„Dabar aiškinamės, ar galime sankcionuoti tuos teisėjus, kad jie bent metus negalėtų teisėjauti jokiose bokso kovose. Bandome pasiekti, kad vietoje pralaimėjimo, kuris nėra pralaimėjimas ir teršia mano reitingą, būtų įrašyta bent jau „neįvykusi kova“ ar lygiosios, nežinau, kažkas. Žiūrėsime, ar įmanoma įvykdyti teisingumą, kad viskas taip neliktų, nes galiausiai tai kenkia mano įvaizdžiui, nors visi žino, kad taip nebuvo“, – pasakojo S. Molina.
S. Molina taip pat išplėtė savo mintį, pasakytą dar ringe, kuomet jis teigė, kad šios kovos rezultatas gerokai demotyvuoja jaunus kovotojus.
„Mūsų salėje Malagoje, „Club Saedia“, treniruojasi daugybė įvairaus amžiaus vaikų, berniukų ir mergaičių, kurie turi didžiulį norą kilti karjeros laiptais, netgi pašvęsti save boksui. Matai jų žvilgsnius, norą tapti čempionais, bet tada jie pamato tokius rezultatus ir sako: „Tai jeigu mano svajonė yra vykti į bet kurį didelį stadioną boksuotis su geriausiais, ką turiu padaryti, kad laimėčiau, matydamas tokią neteisybę?“ Todėl tai yra dėmė boksui, dėmė autoritetams ir tiems, kurie ateina iš paskos. Žiūrėsime, ką galima padaryti“, – sakė S. Molina.
Nepaisant nusivylimo, S. Molina teigia, kad sustoti bokse neketina.
„Galiausiai tu stengiesi kasdien, gali atlikti visas treniruotes, daryti tai, ką privalai, bet tas teisėjų sprendimas, kurie galbūt nebuvo atidūs tą akimirką ar tomis minutėmis ir skyrė pergalę varžovui, nuo tavęs nebepriklauso. Nuo tavęs priklauso tai, kad atsikeli kiekvieną dieną ir kovoji dėl savo svajonės. Todėl mes nesustosime. Tai suteiks man daug jėgų ir postūmį įgyvendinti savo svajonę – tapti pasaulio čempionu“, – pabrėžė S. Molina.
Kol kas EBU organizacija nėra viešai paskelbusi jokios informacijos apie S. Molinos apeliaciją, o į „Sportas.lt“ užklausą dėl šios kovos taip pat neatsakė.
