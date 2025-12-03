Netikėta: po apeliacijos keičiamas vienos iš UTMA kovų rezultatas

Visgi Ukrainos kovotojas ir jo komanda nesutiko su tokiu vertinimu ir pateikė apeliaciją Lietuvos profesionalaus bokso federacijai, kuri, kaip trečiadienį paskelbė B. Myronetso treneris Igoris Mesmeras, buvo patenkinta ir kovos rezultatas paskelbtas į „be nugalėtojo“.
„Bogdanas Myronetsas kovojo Lietuvoje prieš argentinietį boksininką Jonathaną Exequielį Vergarą. Pirmajame raunde B. Myronetsas atliko švarų nokdauną. Antrajame raunde varžovas pasilenkė ir pasuko galvą, dėl ko įvyko atsitiktinis smūgis į pakaušio sritį – pagal bokso taisykles tai nėra neteisėtas smūgis.
Ringui vadovavęs teisėjas iš pradžių įskaitė nokdauną ir sustabdė kovą – pergalė nokautu/techniniu nokautu buvo skirta B. Myronetsui. Tačiau kilus sumaiščiai už ringo ribų, rezultatas buvo pakeistas į diskvalifikaciją, nors atsitiktinis kontaktas įvyko dėl paties varžovo judesio. Nebuvo skirta jokio įspėjimo ar taškų atėmimo.
Mes pateikėme oficialų protestą Lietuvos profesionalaus bokso federacijai. Prašome sugrąžinti nokautu/techniniu nokautu pergalę arba pripažinti kovą be nugalėtojo. Pasisakome už teisingumą, dėkojame visiems už palaikymą ir informuosime jus, kai tik gausime sprendimą“, – socialiniuose tinkluose prieš keletą dienų rašė I. Mesmeras.
Trečiadienį pranešta, kad apeliacija priimta ir pradinis rezultatas yra atšauktas.
Šiai kovai ringe teisėjavo Vilmantas Bobinas, tuo tarpu taškus skaičiavo Kęstutis Bagdanavičius, Audrius Gudomskas ir Gintaras Šniukšta.
