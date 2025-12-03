 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Migracija tęsiasi: jau trečias Vilniaus „Žalgirio“ žaidėjas keliasi į Kauną

2025-12-03 11:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 11:11

„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas žvelgia į priekį ir susiejo ateitį su 19-mečiu Lietuvos jaunimo rinktinių vartininku Joriu Aliukoniu, su kuriuo sudarytas ilgalaikis kontraktas.

Joris Aliukonis | Organizatorių nuotr.

0

Kaip ir prieš tai su „Kauno Žalgiriu“ sutartis sudarę Joris Moutachy ir Motiejus Burba, J.Aliukonis į Kauną keliasi iš Vilniaus.

„Tikrai smagu būti šviežiai iškeptame čempioniškame klube. Bus didelė garbė vėl dirbti su Audriumi Ramonu. Puikus specialistas, kuris daug ko išmokė ir net neabejoju, kad dar daug ko išmokys. Su Eivinu taip pat dirbome, tai labai geras žmogus ir tikiu, kad dar geresnis specialistas. Mano sprendimą nulėmė sąlygos Kaune: visa infrastruktūra, stadionas. Didelė dalis ir jau minėtas pasakiškas treneris A.Ramonas. Nekantrauju pradėti“, – pirmame savo interviu pasakojo J.Aliukonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2023-ųjų pradžioje dar būdamas 16-os vartininkas pasirašė pirmą profesionalų kontraktą su Vilniaus „Žalgirio“ klubu, kuriame tobulėjo iki šiol ir dukart tapo LFF supertaurės laimėtoju.

Puikiais fiziniais duomenimis pasižymintis 202 cm ūgio vartų sargas dalį 2025-ųjų sezono praleido dėl traumos, tačiau sezono pabaigoje vėl rungtyniavo ir vilkėjo „Žalgirio B“ marškinėlius Pirmos lygos pirmenybėse.

