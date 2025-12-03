 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Mirė NBA čempionas ir ilgametis „Lakers“ žaidėjas Campbellas

2025-12-03 10:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 10:15

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) neteko ryškios asmenybės – sulaukęs 57-erių mirė Eldenas Campbellas.

E.Campbellas su „Pistons“ tapo NBA čempionu (Scanpix nuotr.)

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) neteko ryškios asmenybės – sulaukęs 57-erių mirė Eldenas Campbellas.

0

Žinias apie buvusio krepšininko iškeliavimą anapilin patvirtino buvę jo komandos draugai, mirties priežastis – neskelbiama.

213 cm ūgio puolėjas net 15 sezonų žaidė NBA, 2004-aisiais atstovaudamas Detroito „Pistons“ tapo lygos čempionu.

1990-ųjų NBA naujokų biržoje jis buvo pakviestas 27-uoju šaukimu ir pirmąjį karjeros dešimtmetį praleido Los Andželo „Lakers“ gretose. E.Campbellas buvo vienas kertinių žmonių klubo laikotarpyje tarp čempioniškų Magico Johnsono ir Kobe Bryanto erų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo piką jis išgyveno debiutiniame K.Bryanto sezone, kai 1996–1997 metais rinko 14,9 taško, 8 atkovotus kamuolius bei 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Vėliau aukštaūgis pusketvirto sezono atstovavo Šarlotės „Hornets“, kartu su klubu persikėlė į Naująjį Orleaną, trumpesnius etapu sužaidė Sietle, Detroite ir Naujajame Džersyje.

Čempioniškame sezone jo indėlis jau buvo menkesnis – 2004-ųjų atkrintamosiose 36-erių E.Campbellas per 9 minutes rinko 2,1 taško ir 1,8 atkovoto kamuolio. Finalo serijoje jo vaidmuo išaugo iki 14 minučių, dėl tvirto sudėjimo, kuris prisidėjo apribojant Shaquille’o O’Nealo dominavimą.

E.Campbellas iš viso NBA sužaidė 1 045 mačus ir per 25 minutes rinko 10,3 taško, 5,9 atkovoto kamuolio bei 1,5 bloko. Per karjerą jis blokavo 1 602 metimus ir tarp geriausių visų laikų NBA lanko saugotojų rikiuojasi 37-tas, arti Rudy Goberto (32-oji vieta) ir virš DeAndre Jordano (39-oji vieta).

