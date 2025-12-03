Mirė NBA čempionas ir ilgametis „Lakers“ žaidėjas Campbellas

Žinias apie buvusio krepšininko iškeliavimą anapilin patvirtino buvę jo komandos draugai, mirties priežastis – neskelbiama.
213 cm ūgio puolėjas net 15 sezonų žaidė NBA, 2004-aisiais atstovaudamas Detroito „Pistons“ tapo lygos čempionu.
1990-ųjų NBA naujokų biržoje jis buvo pakviestas 27-uoju šaukimu ir pirmąjį karjeros dešimtmetį praleido Los Andželo „Lakers“ gretose. E.Campbellas buvo vienas kertinių žmonių klubo laikotarpyje tarp čempioniškų Magico Johnsono ir Kobe Bryanto erų.
Savo piką jis išgyveno debiutiniame K.Bryanto sezone, kai 1996–1997 metais rinko 14,9 taško, 8 atkovotus kamuolius bei 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Vėliau aukštaūgis pusketvirto sezono atstovavo Šarlotės „Hornets“, kartu su klubu persikėlė į Naująjį Orleaną, trumpesnius etapu sužaidė Sietle, Detroite ir Naujajame Džersyje.
Čempioniškame sezone jo indėlis jau buvo menkesnis – 2004-ųjų atkrintamosiose 36-erių E.Campbellas per 9 minutes rinko 2,1 taško ir 1,8 atkovoto kamuolio. Finalo serijoje jo vaidmuo išaugo iki 14 minučių, dėl tvirto sudėjimo, kuris prisidėjo apribojant Shaquille’o O’Nealo dominavimą.
E.Campbellas iš viso NBA sužaidė 1 045 mačus ir per 25 minutes rinko 10,3 taško, 5,9 atkovoto kamuolio bei 1,5 bloko. Per karjerą jis blokavo 1 602 metimus ir tarp geriausių visų laikų NBA lanko saugotojų rikiuojasi 37-tas, arti Rudy Goberto (32-oji vieta) ir virš DeAndre Jordano (39-oji vieta).
