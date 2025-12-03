 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Gilgeousas-Alexanderis vedė „Thunder“ į tryliktąją pergalę paeiliui

2025-12-03 09:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 09:29

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ir toliau dominuoja Oklahomos „Thunder“ (21/1).

„Thunder“ tiesiog nesustabdomi (Scanpix nuotr.)

Čempionai išvykoje 124:112 (32:26, 31:18, 28:44, 33:24) įveikė San Fransisko „Golden State Warriors“ (11/11).

„Thunder“ pirmąją mačo pusę laimėjo 63:44, bet trečiajame kėlinyje išbarstė visą persvarą (91:88).

Likus dviems minutėms Oklahomos klubas pirmavo 116:112, bet per likusį laiką nepraleido nė taško ir triumfavo užtikrintai.

Vėl sunkiai sustabdomas buvo Shai’us Gilgeousas-Alexanderis – 36 minutės, 38 taškai (8/15 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 7/10 baudų metimų), 3 atkovoti ir perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 2 pražangos.

„Thunder“ laimėjo jau tryliktąjį mačą paeiliui.

Oklahomos klubas link pergalės žygiavo tritaškius versdamas 47 procentų tikslumu (15/32), o baudų metimus uždirbo dvigubai dažniau (17/23 prieš 8/10).

Dėl šlaunies traumos Stepheno Curry neturintys „Warriors“ nerado žaidėjo, kuris čempionų gynybai atseikėtų daugiau nei 17 taškų. Po ilgosios pertraukos dėl kairiojo kelio skausmų nežaidė ir Jimmy Butleris.

Aštuntąją vietą Vakarų konferencijoje užimantys „Warriors“ artimiausią mačą sužais Filadelfijoje, užtikrintai pirmaujantys „Thunder“ namie priims Dalaso „Mavericks“ (7/15).

„Thunder“: Shai’us Gilgeousas-Alexanderis 38 (5/6 tritaškių), Jalenas Williamsas 22 (0/4 tritaškių, 6 rez. perd.), Chetas Holmgrenas 21 (8 atk. kam.), Aaronas Wigginsas 11 (1/5 tritaškių), Ajay’us Mitchellas 10.

„Warriors“: Patas Spenceris (6 rez. perd.) ir Brandinas Podziemskis (3/5 tritaškių) po 17, Sethas Curry 14 (4/4 dvitaškių), Buddy Hieldas (2/9 tritaškių), Gary Paytonas (5 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Draymondas Greenas (9 atk. kam., 4 rez. perd., 3/8 tritaškių) po 13.

