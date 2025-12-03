Edwardsas ir Gobertas vedė „Timberwolves“ į pergalę po pratęsimo

Mineapolio klubas išvykoje 149:142 (31:25, 27:43, 42:35, 29:26, 20:13) įveikė Naujojo Orleano „Pelicans“ (3/19).
Mačo eigoje abi komandos spėjo pasidžiaugti dviženkle persvara, o likus žaisti minutę „Pelicans“ pirmavo 129:125. Skirtumą perpus nukirpo Jadenas McDanielsas, o likus žaisti 2,3 sekundės pratęsimą išplėšė Anthony Edwardsas (129:129).
Papildomoje atkarpoje „vilkai“ iškart truktelėjo į priekį (139:132), o tris paskutines atakas užbaigė Rudy Goberto dėjimais.
Prancūzas sužaidė solidų mačą – 38 minutės, 26 taškai (9/10 dvitaškių, 8/10 baudų metimų), 13 atkovotų ir perimtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 5 pražangos.
Dar ryškesnis buvo A.Edwardsas – 47 minutės, 44 taškai (10/17 dvitaškių, 6/13 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 5 atkovoti ir 3 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 4 pražangos.
„Timberwolves“ trijų pergalių seriją fiksuoja iškart po trijų pralaimėjimų paeiliui.
Naujojo Orleano klubui dėl traumos likus be Ziono Williamsono išsiskyrė Trey’us Murphy – 41 minutė, 33 taškai (7/13 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 15 atkovotų ir prarastas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 4 pražangos.
„Pelikanai“ tritaškius metė net 57 procentų taiklumu, bet jų imdavosi retai (12/21). „Vilkai“ nebuvo tokie efektyvūs, bet atakavo gerokai dažniau (20/51, 39 procentai).
Abi komandos lieka Naujajame Orleane, kur gruodžio 5-ąją susigrums dar kartą.
„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 44 (6/13 tritaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Rudy Gobertas 26 (9/10 dvitaškių, 13 atk. kam.), Nazreonas Reidas 18 (4/8 tritaškių, 5 atk. kam., 6 rez. perd.), Jadenas McDanielsas 17 (3/3 tritaškių), Juliusas Randle’as 16 (5 atk. kam., 6 rez. perd.), Donte DiVincenzo 15 (5/15 tritaškių, 5 rez. perd.).
„Pelicans“: Trey’us Murphy 33 (4/8 tritaškių, 15 atk. kam., 4 rez. perd.), Saddiqas Bey’us 22 (7/9 dvitaškių, 6 atk. kam.), Derikas Queenas (8 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Jeremiah Fearsas (5 rez. perd.) po 21, Jose Alvarado 14 (4/4 tritaškių), Jordanas Hawkinsas 10.
