TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Marčiulionis G lygoje surengė geriausią sezono pasirodymą

2025-12-03 08:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 08:19

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje nuo triuškinančios nesėkmės neišgelbėjo Augustas Marčiulionis.

0

Lietuvio atstovaujami Los Andželo „South Bay Lakers“ (5/4) išvykoje 105:136 (24:31, 28:36, 23:37, 30:32) nusileido Solt Leik Sičio „Stars“ (8/1).

„Lakers“ dar iki ilgosios pertraukos atsiliko 52:67, o vėliau intrigos neatkūrė, pralaimėję ir du likusius kėlinius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A.Marčiulionis pakilęs nuo suolo per 18 minučių surinko 9 taškus (2/5 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 1/1 baudos metimo), atkovotą ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus bei bloką.

Gynėjui tai buvo ilgiausias ir rezultatyviausias pasirodymas G lygoje.

21 tašką „Lakers“ dubleriams surinko Luke’as Goode’as (10 atk. kam.), 17 – Antonas Watsonas (6 atk. kam., 5 rez. perd., 1/8 tritaškių), 16 – R.J.Davisas (8 rez. perd., 3/8 tritaškių), po 15 – Chrisas Manonas (9 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Arthuras Kaluma.

Nugalėtojams 30 taškų pelnė Johnas Tonje (4/9 tritaškių, 6 atk. kam.), dviženklį rezultatyvumą pasiekė dar septyni žaidėjai.

„Lakers“ Vakarų divizione žengia penkti, artimiausią mačą sužais gruodžio 8-ąją, lankydami Portlando „Trail Blazers“ dublerius „Rip City Remix“ (5/2).

