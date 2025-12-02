Buzelis buvo rezultatyvus, bet „Bulls“ pralaimėjo

Šįkart „Bulls“ išvykoje 120:125 (26:29, 27:24, 32:32, 35:40) nusileido Orlando „Magic“ (13/8) krepšininkams.
Įpusėjus trečiajam kėliniui „Bulls“ turėjo 15 taškų persvarą (74:59), bet dar prieš lemiamo ketvirčio startą „Magic“ pavijo svečius – 85:85.
M.Buzelio epizodai:
MATAS IS IN HIS BAG.@BuzelisMatas | #SeeRed pic.twitter.com/HNZMHW01oF— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 2, 2025
Likus žaisti 5 minutes „Bulls“ dar pirmavo (109:104), bet šeimininkai spurtavo 13:2 – 117:111. Šią atkarpą vainikavo M.Buzelio techninė pražanga, kuri buvo skirta už Jaleno Suggso pastūmimą į nugarą.
Atsitiesti nebesugebėję „Bulls“ patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės.
Mačo epizodai:
Komandoje rezultatyvumu tik Joshui Giddey nusileidęs lietuvis per 36 minutes pelnė 21 tašką (5/9 dvit., 2/7 trit., 5/6 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 metimus.
Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Desmondas Bane'as – 37 taškai (12/17 met., 10/10 baud.), 6 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai.
„Magic“: Desmondas Bane'as 37 (9/10 dvit., 10/10 baud.), Franzas Wagneris 25 (11/16 dvit., 5 kld.), Anthony Blackas 22 (9 atk. kam.), Wendellas Carteris 17, Jalenas Suggsas 10 (2/10 trit., 5 per. kam.).
„Bulls“: Joshas Giddey 22 (9 atk. kam., 8 kld.), Matas Buzelis 21 (5/9 dvit., 2/7 trit., 3 blok.), Nikola Vučevičius (8/11 dvit., 11 atk. kam.) ir Tre Jonesas po 20, Ayo Dosunmu 18, Julianas Phillipsas 10.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.