 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buzelis buvo rezultatyvus, bet „Bulls“ pralaimėjo

2025-12-02 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 08:32

Matas Buzelis buvo solidus, bet jo atstovaujama Čikagos „Bulls“ (9/11) iššvaistė dviženklę persvarą ir vėl pralaimėjo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

M.Buzelis pelnė 21 tašką (Scanpix nuotr.)

Matas Buzelis buvo solidus, bet jo atstovaujama Čikagos „Bulls“ (9/11) iššvaistė dviženklę persvarą ir vėl pralaimėjo Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

REKLAMA
0

Šįkart „Bulls“ išvykoje 120:125 (26:29, 27:24, 32:32, 35:40) nusileido Orlando „Magic“ (13/8) krepšininkams.

Įpusėjus trečiajam kėliniui „Bulls“ turėjo 15 taškų persvarą (74:59), bet dar prieš lemiamo ketvirčio startą „Magic“ pavijo svečius – 85:85.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelio epizodai:

Likus žaisti 5 minutes „Bulls“ dar pirmavo (109:104), bet šeimininkai spurtavo 13:2 – 117:111. Šią atkarpą vainikavo M.Buzelio techninė pražanga, kuri buvo skirta už Jaleno Suggso pastūmimą į nugarą.

REKLAMA
REKLAMA

Atsitiesti nebesugebėję „Bulls“ patyrė ketvirtą nesėkmę iš eilės.

Mačo epizodai:

Komandoje rezultatyvumu tik Joshui Giddey nusileidęs lietuvis per 36 minutes pelnė 21 tašką (5/9 dvit., 2/7 trit., 5/6 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 metimus.

REKLAMA

Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo Desmondas Bane'as – 37 taškai (12/17 met., 10/10 baud.), 6 atkovoti kamuoliai ir 5 rezultatyvūs perdavimai.

„Magic“: Desmondas Bane'as 37 (9/10 dvit., 10/10 baud.), Franzas Wagneris 25 (11/16 dvit., 5 kld.), Anthony Blackas 22 (9 atk. kam.), Wendellas Carteris 17, Jalenas Suggsas 10 (2/10 trit., 5 per. kam.).

„Bulls“: Joshas Giddey 22 (9 atk. kam., 8 kld.), Matas Buzelis 21 (5/9 dvit., 2/7 trit., 3 blok.), Nikola Vučevičius (8/11 dvit., 11 atk. kam.) ir Tre Jonesas po 20, Ayo Dosunmu 18, Julianas Phillipsas 10.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų