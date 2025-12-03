Deniušas NCAA rungtynėse pelnė trečdalį komandos taškų ir pasiekė karjeros rekordą

Tenesio universiteto Martine „Skyhawks“ (6/2) namie 73:56 (36:31, 37:25) nugalėjo Pietų Čarlstono universiteto „Buccaneers“ (5/5).
Galingai driokstelėjo Matas Deniušas – 31 minutė, 25 taškai (2/6 dvitaškių, 4/10 tritaškių, 9/10 baudų metimų), atkovotas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei blokas.
Pirmąjį sezoną už Atlanto žaidžiantis lietuvis jau trečią kartą perkopė 20 taškų ribą, o šis pasirodymas jam buvo rezultatyviausias.
16 taškų prie pergalės pridėjo serbas Filipas Radakovičius, varžovams 19 taškų surinko Luke’as Williamsas (4/9 tritaškių).
Campbello universiteto „Fighting Camels“ (3/5) išvykoje 76:87 (39:46, 37:41) krito prieš Pensilvanijos valstybinio universiteto „Nittany Lions“ (8/1).
Dovydas Butka pasirodė starto penkete ir per 35 minutes surinko 15 taškų (6/8 dvitaškių, 3/7 baudų metimų), 9 atkovotus ir 3 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką bei 3 pražangas.
Dominykas Butka ant parketo nepasirodė.
Svečių gretose rezultatyvesnis už lietuvį buvo tik 19 taškų surinkęs D.J.Smithas (5/11 tritaškių), nugalėtojams 21 tašką pelnė Kaydenas Mingo (8/14 dvitaškių).
Pitsburgo universiteto „Panthers“ (5/4) namie 73:81 (33:35, 40:46) nusileido Teksaso A&M universiteto „Aggies“ (7/2).
Nojus Indrušaitis pakilo nuo suolo ir per 25 minutes surinko 15 taškų (3/6 dvitaškių, 3/8 tritaškių), 4 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą bei 2 pražangas.
Lietuvį pranoko tik 18 taškų surinkęs Barry Dunningas (9/13 dvitaškių, 12 atk. kam.), nugalėtojams 21 tašką pelnė Rashaunas Agee (13 atk. kam., 4 per. kam.), 18 – ispanas Rubenas Dominguezas (4/8 tritaškių).
Pietų Ilinojaus universiteto Edvardsvilyje „Cougars“ (6/3) išvykoje 72:63 (30:29, 42:34) nugalėjo Šiaurės Floridos universiteto „Ospreys“ (2/6).
Arnas Šakenis per 24 minutes surinko 6 taškus (3/7 dvitaškių), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius bei 2 blokus.
31 tašką nugalėtojams sumetė iš Pietų Sudano kilęs Ringas Malithas (10 atk. kam., 8/10 dvitaškių), šeimininkams po 16 taškų pelnė Kamrinas Oriolas ir Trey’us Cady (3/3 tritaškių).
Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore „Spartans“ (1/8) išvykoje 77:82 (39:36, 38:46) nusileido Šiaurės Karolinos universiteto Ašvilyje „Bulldogs“ (4/4).
Domas Kauzonas per 7 minutes surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio), atliko rezultatyvų perdavimą bei po kartą suklydo ir prasižengė.
13 taškų lietuvio komandai pelnė Donaldas Whiteheadas (5 rez. perd., 3/5 tritaškių), nugalėtojams 20 taškų surinko Toyazas Solomonas.
Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (7/3) namie 70:91 (24:40, 46:51) krito prieš Sent Luiso universiteto „Billikens“ (7/1).
Rokas Jocius per 21 minutę surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 2 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 3 pražangas.
19 taškų lietuvio komandai surinko A.J.Thomasas (5 atk. kam., 4 per. kam.), nugalėtojams 23 taškus pelnė Trey’us Greenas (6/9 tritaškių).
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.