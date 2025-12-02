 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Juškevičiaus penki tritaškiai prisidėjo prie dar vienos triuškinančios pergalės

2025-12-02 18:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 18:38

Kazachstano pirmenybėse ir toliau dominuoja lietuviškoji Astanos „Astana“ (11/0).

A.Juškevičius žaidė solidžiai (FIBA nuotr.)

Kazachstano pirmenybėse ir toliau dominuoja lietuviškoji Astanos „Astana“ (11/0).

REKLAMA
0

Ramūno Cvirkos treniruojamas klubas išvykoje 97:71 (21:20, 26:16, 27:20, 23:15) nugalėjo Aktau „Caspiy“ (3/8) ekipą.

Vos penkis klubus turinčiose šalies pirmenybėse „Astana“ neranda lygių – favoritai iškovojo aštuonis iš devynių pastarųjų titulų, o šį sezoną pergales renka vidutiniu 29 taškų skirtumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R.Cvirkai komandos trenerių štabe talkina Dainius Šalenga, aikštėje ekipai atstovauja Adas Juškevičius.

REKLAMA
REKLAMA

36-erių gynėjas per 25 minutes surinko 19 taškų (1/2 dvitaškių, 5/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas, 3 pražangas ir 28 naudingumo balus.

REKLAMA

20 taškų į pergalę įnešė Askaras Maydekinas (5 atk. kam.), 14 – Ericas Day’us (4 per. kam.), po 12 – Robertas Panas (6 rez. perd.) ir Ruslanas Aitkali (7 atk. kam., 0/5 tritaškių).

Šeimininkams 17 taškų pelnė Konstantinas Neffas (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), 13 – Vadimas Dotsas, 10 – Ericas McGillas (4 rez. perd., 3 per. kam.).

Trečiadienį (gruodžio 3-ąją) komandos dar kartą susigrums Aktau.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų