Juškevičiaus penki tritaškiai prisidėjo prie dar vienos triuškinančios pergalės

Ramūno Cvirkos treniruojamas klubas išvykoje 97:71 (21:20, 26:16, 27:20, 23:15) nugalėjo Aktau „Caspiy“ (3/8) ekipą.
Vos penkis klubus turinčiose šalies pirmenybėse „Astana“ neranda lygių – favoritai iškovojo aštuonis iš devynių pastarųjų titulų, o šį sezoną pergales renka vidutiniu 29 taškų skirtumu.
R.Cvirkai komandos trenerių štabe talkina Dainius Šalenga, aikštėje ekipai atstovauja Adas Juškevičius.
36-erių gynėjas per 25 minutes surinko 19 taškų (1/2 dvitaškių, 5/5 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 3 atkovotus ir 3 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas, 3 pražangas ir 28 naudingumo balus.
20 taškų į pergalę įnešė Askaras Maydekinas (5 atk. kam.), 14 – Ericas Day’us (4 per. kam.), po 12 – Robertas Panas (6 rez. perd.) ir Ruslanas Aitkali (7 atk. kam., 0/5 tritaškių).
Šeimininkams 17 taškų pelnė Konstantinas Neffas (5/7 tritaškių, 4 rez. perd.), 13 – Vadimas Dotsas, 10 – Ericas McGillas (4 rez. perd., 3 per. kam.).
Trečiadienį (gruodžio 3-ąją) komandos dar kartą susigrums Aktau.
