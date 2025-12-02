Molina po pralaimėjimo Kavaliauskui: „Man būtų gėda nubusti šalia 2 diržų, kurie man nepriklauso“

Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka. S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.
Antradienį savo „instagram“ paskyroje S. Molina pasidalino trumpa žinute, kurioje dar kartą išreiškė pasipiktinimą kovos rezultatu.
„Neleisiu, kad neteisybė mane sustabdytų. Visi matėme, kas buvo tikrasis kovos nugalėtojas. Jei aš būčiau tavo vietoje, tai man būtų gėda nubusti šalia 2 diržų, kurie man nepriklauso. Visgi, gali dėl to nesijaudinti – tie diržai greitai grįš pas mane“, – rašė S. Molina.
Kiek anksčiau S. Molina dalinosi ir kitu įrašu, kuriame išreiškė viltį, kad bus grąžinta tai, kas jam „priklauso“.
„Kova buvo įvertinta visiškai neteisingai. Tikiuosi, kad bus grąžinta tai, kas man priklauso. Savo darbą ringe atlikau puikiai, mėgavausi kova. Įrodžiau, kad mano vieta – elite ir kad galiu kautis su pajėgiausiais varžovais“, – kalbėjo ispanas.
🥊El boxeador malagueño Samuel Molina reacciona al 'robo de Kaunas', su derrota en Lituania contra Kavaliauskas que nadie entiende: “Fue totalmente injusto, espero que me devuelvan lo mío”. El de Cártama asegura que está contento pese a todo y agradece el ánimo y advierte que el… pic.twitter.com/WGMnRTsi1y— 101TV Málaga (@101tvMalaga) November 29, 2025
