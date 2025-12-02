 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Molina po pralaimėjimo Kavaliauskui: „Man būtų gėda nubusti šalia 2 diržų, kurie man nepriklauso“

2025-12-02 18:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 18:43

Penktadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje įvyko grandiozinis „UTMA 15“ kovos menų turnyras, kuriame pergalę iškovojo 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (25-3-1, 19 nokautų), po 12 raundų kovos teisėjų sprendimu (114-115, 115-113, 115–114) nugalėjo 26-erių metų ispaną Samuelį Moliną (32-4-1, 15 nokautų) ir iškovojo jam priklausiusį EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono diržą bei šiai kovai pristatytą WBC „garbės“ titulą.

Egidijus Kavaliauskas – Samuelis Molina | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Egidijus Kavaliauskas – Samuelis Molina | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomu tai, kad po kovos S. Molina su treneriu buvo įsitikinę savo pergalę ir ją jau šventė. Paskelbus teisėjų balus, net ringo referis iškėlė S. Molinos ranką, tačiau tada jam buvo pasakyta, jog į viršų turėjo kilti E. Kavaliausko ranka. S. Molina su treneriu liko šokiruotas, ispaniškai teigė, kad laimėti turėjo jis ir su ašaromis akyse paliko ringą.

Antradienį savo „instagram“ paskyroje S. Molina pasidalino trumpa žinute, kurioje dar kartą išreiškė pasipiktinimą kovos rezultatu.

„Neleisiu, kad neteisybė mane sustabdytų. Visi matėme, kas buvo tikrasis kovos nugalėtojas. Jei aš būčiau tavo vietoje, tai man būtų gėda nubusti šalia 2 diržų, kurie man nepriklauso. Visgi, gali dėl to nesijaudinti – tie diržai greitai grįš pas mane“, – rašė S. Molina.

Kiek anksčiau S. Molina dalinosi ir kitu įrašu, kuriame išreiškė viltį, kad bus grąžinta tai, kas jam „priklauso“.

„Kova buvo įvertinta visiškai neteisingai. Tikiuosi, kad bus grąžinta tai, kas man priklauso. Savo darbą ringe atlikau puikiai, mėgavausi kova. Įrodžiau, kad mano vieta – elite ir kad galiu kautis su pajėgiausiais varžovais“, – kalbėjo ispanas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

