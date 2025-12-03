 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Oleksandras Usykas pergyvena dėl Jake'o Paulo: „Melsiuosi už jį, nes noriu kovoti su juo narve“

2025-12-03 09:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 09:18

Per dvi tarpusavio kovas Oleksandras Usykas praleido daugiau nei valandą ringe su Anthony Joshua, todėl tiksliai žino, su kuo Jake'as Paulas susidurs didžiausiame savo karjeros išbandyme.

Oleksandras Usykas | Scanpix nuotr.

Oleksandras Usykas | Scanpix nuotr.

0

Nors O. Usykas laimėjo abi kovas prieš iškovodamas visus pagrindinius titulus ir tapdamas neginčijamu sunkiasvorių kategorijos čempionu, jis suprato pavojų, kurį kėlė A. Joshua kaip buvęs olimpinis čempionas, turintis tikrą vieno smūgio nokauto jėgą. Būtent todėl O. Usykas tiesiog nemato būdo, kaip J. Paulas galėtų pateikti staigmeną, kad ir kiek jis save reklamuotų kaip rimtą pretendentą įveikti A. Joshua gruodžio 19-ą dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei Anthony Joshua norės, jis nužudys šį vyruką, – „Boxing Scene“ sakė O. Usykas. – Klausykite, daug klausimų, bla, bla, bla... Pirmiausia, Anthony Joshua yra olimpinis čempionas. Jake'as Paulas, taip, sportininkas, „YouTuberis“, šoumenas.

Anthony Joshua yra „Rolls-Royce“, Jake'as Paulas yra „Fiat“. Klausykite, tai tiesa. Tai tiesiog tiesa.“

Akivaizdu, kad A. Joshua laikomas ryškiu favoritu laimėti, tačiau J. Paulas tvirtina, jog yra pasiruošęs šokiruoti pasaulį, pasiekti pergalę nokautu prieš rimčiausią savo iki šiol turėtą varžovą ir tada judėti pirmyn su savo didingais planais tapti pasaulio čempionu.

Galima drąsiai teigti, kad O. Usykas nemato to įvykstant ir labiau nerimauja dėl to, ar J. Paulas išvis išgyvens kovą, nei dėl to, ar turės realių šansų laimėti.

Tiesą sakant, O. Usykas užsiminė, kad pats nori progos įveikti J. Paulą, tačiau jo planuose yra perkelti kovą į UFC.

„Taip, melsiuosi už Jake'ą Paulą, – sakė O. Usykas. – Nes noriu kovoti su juo narve.“

Kol J. Paulas ruošiasi gruodį susitikti su A. Joshua, O. Usykas paskutinį kartą kovojo liepą, kai pasiekė pergalę nokautu penktame raunde prieš Danielį Dubois.

