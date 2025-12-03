„Pelicans“ problemos tęsiasi – Williamsonas vėl iškrito dėl traumos

Luizianos klubo lyderis patyrė pritraukiamojo šlaunies raumens patempimą. Jo būklė bus įvertinta po trijų savaičių, bet manoma, kad be krepšinio jis gali praleisti gerokai daugiau laiko.
New Orleans Pelicans star Zion Williamson will miss extended time with a right adductor injury, sources tell ESPN. He will be re-evaluated in three weeks. pic.twitter.com/NZtuinR4Qq— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2025
Z.Williamsonas šį sezoną jau buvo susižeidęs kirkšnį ir yra sužaidęs tik 10 iš 22 mačų. Iki šiol tik dviejuose iš septynių savo sezonų jam pavyko sužaisti daugiau nei 30 mačų.
Šį sezoną 25 metų 198 cm ūgio puolėjo skaičiai siekia 31 minutę, 22,1 taško, 5,6 atkovoto kamuolio bei 4 rezultatyvius perdavimus.
„Pelicans“ (3/19) kol kas yra prasčiausia NBA sezono komanda.
