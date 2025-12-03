 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pelicans“ problemos tęsiasi – Williamsonas vėl iškrito dėl traumos

2025-12-03 08:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 08:47

Traumos ir toliau neapleidžia Naujojo Orleano „Pelicans“ lyderio Ziono Williamsono.

Z.Williamsoną ir toliau stabdo traumos (Scanpix nuotr.)

Traumos ir toliau neapleidžia Naujojo Orleano „Pelicans" lyderio Ziono Williamsono.

0

Luizianos klubo lyderis patyrė pritraukiamojo šlaunies raumens patempimą. Jo būklė bus įvertinta po trijų savaičių, bet manoma, kad be krepšinio jis gali praleisti gerokai daugiau laiko.

Z.Williamsonas šį sezoną jau buvo susižeidęs kirkšnį ir yra sužaidęs tik 10 iš 22 mačų. Iki šiol tik dviejuose iš septynių savo sezonų jam pavyko sužaisti daugiau nei 30 mačų.

Šį sezoną 25 metų 198 cm ūgio puolėjo skaičiai siekia 31 minutę, 22,1 taško, 5,6 atkovoto kamuolio bei 4 rezultatyvius perdavimus.

„Pelicans“ (3/19) kol kas yra prasčiausia NBA sezono komanda.

