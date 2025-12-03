 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Per pratęsimą Utenoje triumfavęs Kėdainių klubas užsitikrino pirmą vietą KMT grupėje

2025-12-03 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 21:07

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) pirmasis etapas artėja prie finišo.

T.McLaughlinas buvo rezultatyviausias (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) pirmasis etapas artėja prie finišo.

REKLAMA
0

Kėdainių „Nevėžio“ (5/2) komanda užsitikrino pirmąją vietą grupėje, kadangi svečiuose pratęsime 102:100 (20:25, 18:22, 26:27, 26:16, 12:10) nugalėjo Utenos „Juventus“ (4/3).

Kadangi pirmasis tarpusavio mačas uteniškių buvo pralaimėtas 84:88, kėdainiečiams užteko pergalės, kad išlaikytų tarpusavio persvarą. Uteniškiams, norint būti pirmiems, reikėjo laimėti 5 taškais, ko padaryti nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už minėtų dviejų komandų su 3 pergalėmis žengia „Šiauliai“ ir „Jonava“.

Paskutiniame ture „Juventus“ kausis su „Šiauliais“ (3/4), o kėdainiečiai – su „Gargždais“ (2/4).

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad pirmą vietą grupėje užimsianti ekipa KMT ketvirtfinalyje susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“, antrąją – su Panevėžio „Lietkabeliu“.

REKLAMA

Ivano Vranešo dėka uteniškiai išsiveržė į priekį 15:11, o Pauliaus Valinsko tolimas šūvis skirtumą augino dar labiau – 25:16. Tiesa, iki ketvirčio galo „Nevėžis“ priartėjo – 20:25.

Utenos komanda įgijo dviženklę persvarą (36:25) po geros Šarūno Beniušio atkarpos. Nors kėdainiečiai bandė atsakyti spurtu, greitai patys gavo atsaką ir po dviejų kėlinių situacija liko panaši – 47:38.

REKLAMA
REKLAMA

Atotrūkis tarp ekipų ūgtelėjo (57:43), tačiau Tyleris Petersonas ir Trentas McLaughlinas rinko svarbius taškus svečių ekipai. Likus trims su puse kėlinio minutėms „Nevėžio“ deficitas buvo nedidelis (57:63), tačiau tada Ernestas Sederevičius smeigė tritaškį, Evaldas Šaulys ir Donatas Sabeckis taip pat realizavo atakas ir kontrolę į savo rankas „Juventus“ susigrąžino – 70:57.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, ta kontrolė vėl greitai slydo iš rankų. Problemas kėlė Justino Marcinkevičiaus ir T.McLaughlino tritaškiai (72:77), o galiausiai dar vieną pridėjo Jonas Zakas – 77:79. I.Vranešas ir P.Valinskas ėmė rinkti taip reikalingus taškus šeimininkams (86:78), o kėdainiečių išsigelbėjimui liko 2 minutės.

T.McLaughlinas sumetė vieną baudą už techninę pražangą „Juventus“ suolui, tuo tarpu I.Vaitkaus abu metimai tikslo nesiekė – 79:86. I.Vranešas pataikė iš po krepšio (88:79), bet T.McLaughlinas pataikė su pražanga – 82:88. Liko 45 sek., J.Ramanauskas buvo tikslus, o pražanga puolime fiksuota D.Sabeckiui.

REKLAMA

T.Petersonas susimetė baudas (86:88), tuo tarpu P.Valinsko ranka drebėjo ir sekė greita uteniškių pražanga. J.Zakas pridėjo baudos metimą, kamuolį kėdainiečiai atkovojo ir T.McLaughlinas smeigė tritaškį, likus 8 sek. – 90:88. P.Valinskas spėjo lyginti rezultatą ir išplėšė pratęsimą – 90:90.

Permaininga kova tęsėsi – rezultatas ėmė svyruoti į abi puses (94:93), kol galiausiai T.Petersono metimas sukūrė kėdainiečiams apčiuopiamesnę persvarą – 97:94. Sekė šeimininkų klaida, o T.Petersonas tvirtino pergalę savo ekipai.

REKLAMA

Primename, kad šiame mače „Nevėžis“ nebeturėjo išvykusio lyderio Tony Perkinso.

„Juventus“: Ivanas Vranešas 27 (8 atk. kam., 28 n.b.), Evaldas Šaulys ir Paulius Valinskas – po 17, Šarūnas Beniušis ir Erikas Venskus – po 8.

„Nevėžis“: Trentas McLaughlinas 25 (5/10 trit., 30 n.b.), Tyleris Petersonas 17, Justinas Ramanauskas 14, Justinas Marcinkevičius 12, Ignas Vaitkus 10.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų