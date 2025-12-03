 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antetokounmpo nori palikti „Bucks“ – NBA žvaigždė pasiprašė mainų

2025-12-03 20:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-03 20:37

ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas skelbia, kad viena ryškiausių pastarojo laikmečio žvaigždžių Giannis Antetokounmpo gali pakeisti komandą.

G.Antetokounmpo nori palikti Milvokį (Scanpix nuotr.)

ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas skelbia, kad viena ryškiausių pastarojo laikmečio žvaigždžių Giannis Antetokounmpo gali pakeisti komandą.

0

30 metų 211 cm ūgio puolėjas pasiprašė mainų nors dar prieš sezoną nusprendė likti organizacijoje.

Milvokio ekipos garbę G.Antetokounmpo gina nuo 2013 metų ir 2021 metais tapo NBA čempionu, tačiau jo netenkina dabartinė klubo vizija.

Šiame sezone „Bucks“ kol kas iškovojo tik 9 pergales ir patyrė 13 pralaimėjimų.

Graikas aikštėje praleidžia 31 minutę, pelno 30,9 taško, atkovoja 10,9 kamuolio ir atlieka 6,6 rezultatyvaus perdavimo.

