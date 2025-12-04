 
Gruodžio 4 d.
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

Lietuva > Aktualijos

Chaosas: per vieną parą – tris kartus uždarytas Vilniaus oro uostas

Oro uostas atnaujino darbą, galimi skrydžių vėlavimai
2025-12-04 07:15 / šaltinis: BNS
2025-12-04 07:15

Trečiadienį vakare ir ketvirtadienį naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės tris kartus sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas galiausiai jį atnaujino.

Vilniaus oro uostas BNS Foto

Trečiadienį vakare ir ketvirtadienį naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės tris kartus sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas galiausiai jį atnaujino.

12

„Vilniaus oro erdvė atidaryta gruodžio 4 d. 02:30 val.“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).

Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas trečiadienį 19.36 val. ir vėl atidarytas 21.06 val., tačiau dėl saugumo jį vėl teko uždaryti 22.24 val. ir atidaryti 00:56 valandą.

Trečią kartą oro uostas uždarytas 01:15 val. ir atidarytas 02:30 valandą.

Skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ atstovas sako, kad balionų leidimas buvo fiksuotas iš skirtingų vietų, jie kirto orlaivių atvykimo ir išvykimo oro takus.

„Tai pastaruoju metu niekuo neįprasta hibridinė ataka, mes ją laikome kaip Baltarusijos vykdoma hibridine ataka prieš Lietuvą civilinei aviacijai ir visuomenei“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė bendrovės Operacinės veiklos departamento vadovas Tomas Montvila.

„Iš kelių skirtingų vietų leisti (...). Situacija, kurią matėm, jie kirto atvykimo ir išvykimo orlaivių maršrutus“, – pridūrė jis. 

Pasak T. Montvilos, operatyvią informaciją „Oro navigacijai“ apie balionus teikia karinės oro pajėgos, tai leidžia tiksliai įvertinti grėsmes ore ir sukelti kuo mažiau nepatogumų keleiviams.

„(Informaciją – BNS) gaunam tiesiogiai iš kariuomenės, glaudžiai dirbam su karinėmis oro pajėgomis ir jie mums teikia šią informaciją, mes pagal ją priimam tikslius ir operatyvius sprendimus, stengiamės kaip galima kuo mažiau nepatogumų sukurti“, – teigė T. Montvila.

Kaip pranešė LTOU, dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikti 27 skrydžiai ir 3,1 tūkst. keleivių.

„5 skrydžiai nukreipti į Kauno oro uostą, iš kurio keleiviai autobusais parvežti į Vilnių, 17 skrydžių laikai buvo pavėlinti, 5 skrydžiai buvo atšaukti“, – nurodė LTOU. 

Pranešama, kad pavienių skrydžių vėlavimų gali būti gruodžio 4 d. dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.

Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.

Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.

J.
J.
2025-12-04 07:34
Per daug galingi kontrabandininkai kad bijoma sulaikyti kas su mūsų valdžia ne taip
Kas galėjo pagalvoti
Kas galėjo pagalvoti
2025-12-04 07:41
Pagarba tik tiek, kad juos mato, o jeigu užskridusį pražiopsos, baisu pagalvoti... Kaip ruskis žiauriai pagadino kaimyninę šalį.
ŠAUNUOLIAI KONTRABANDININKAI
ŠAUNUOLIAI KONTRABANDININKAI
2025-12-04 07:50
PARODĖ KAD KARALIUS NUOGAS....PILNA VISOKIU STRUKTURŲ, SKIRIAMI ŠIMTAI MILIJONU JU VEIKIMUI...KARIUOMINEI NET MILIJARDAI O FINALE SISTEMA NEVEIKIA...JI NEIGALI NET SU BALIONUKAIS SUSITVARKYT IR ISGAUDYT KONTRABANDININKUS...TOTALUS NEIGALUMAS
