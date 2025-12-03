Susisiekimo ministras prašo ES įsitraukimo dėl Baltarusijos balionų ir strigusių vežėjų

Trečiadienį su ES gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi susitikęs J. Taminskas ragina Bendriją rasti atsaką Aliaksandro Lukašenkos režimo priešiškai veiklai, pranešė Susisiekimo ministerija.
„ES įsitraukimas šiuo metu labai reikalingas, siekiant užtikrinti oro erdvės ir civilinės aviacijos saugumą, susigrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus ir padidinti transporto sektoriaus atsparumą hibridinėms grėsmėms“, – teigiama ministerijos pranešime.
„Norėdami atremti šiuos iššūkius, telkiame regiono šalis ir siekiame bendrų sprendimų. Privalome užtikrinti atsakomąsias priemones, kad žmonės būtų saugūs, o transporto sektorius – dar atsparesnis“, – pranešime sakė J. Taminskas.
Praėjusią savaitę BNS rašė, jog J. Taminskas ir Užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys kreipėsi į Europos Komisiją (EK) su prašymu padėti susigrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, taip pat įvesti papildomas sankcijas Minsko režimui dėl kontrabandinių balionų antskrydžių.
Ministras dėl bendro ES atsako į Rusijos ir Baltarusijos vykdomas hibridines atakas kels klausimus ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančioje ES transporto ministrų taryboje.
J. Taminskas taip pat aptarė Lietuvos vežėjų situaciją, ES karinio mobilumo inciatyvas, 2028–2034 metų ES biudžetą.
Dažni oro balionų iš Baltarusijos skrydžiai Vilniaus oro uosto darbą dažnai trikdo nuo spalio pradžios. Reaguojant į tai Vyriausybė lapkričio pradžioje mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tačiau balionų srautui atslūgus bei susidūrus su vežėjų spaudimu dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų, ji buvo atverta 10 dienų anksčiau. Vis tik ją atidarius balionų skrydžiai atsinaujino, o Minskas toliau neleidžia lietuviškiems vilkikams grįžti.
