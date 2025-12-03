 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susisiekimo ministras prašo ES įsitraukimo dėl Baltarusijos balionų ir strigusių vežėjų

2025-12-03 14:20 / šaltinis: BNS
2025-12-03 14:20

Lietuvai reikia Europos Sąjungos pagalbos sprendžiant iš Baltarusijos skraidinamų bei Vilniaus oro uosto veiklą paralyžiuojančių oro balionų bei Minsko neišleidžiamų vilkikų problemas, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Kontrabandiniai balionai (tv3.lt koliažas)

Lietuvai reikia Europos Sąjungos pagalbos sprendžiant iš Baltarusijos skraidinamų bei Vilniaus oro uosto veiklą paralyžiuojančių oro balionų bei Minsko neišleidžiamų vilkikų problemas, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

REKLAMA
1

Trečiadienį su ES gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi susitikęs J. Taminskas ragina Bendriją rasti atsaką Aliaksandro Lukašenkos režimo priešiškai veiklai, pranešė Susisiekimo ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ES įsitraukimas šiuo metu labai reikalingas, siekiant užtikrinti oro erdvės ir civilinės aviacijos saugumą, susigrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus ir padidinti transporto sektoriaus atsparumą hibridinėms grėsmėms“, – teigiama ministerijos pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

„Norėdami atremti šiuos iššūkius, telkiame regiono šalis ir siekiame bendrų sprendimų. Privalome užtikrinti atsakomąsias priemones, kad žmonės būtų saugūs, o transporto sektorius – dar atsparesnis“, – pranešime sakė J. Taminskas.

REKLAMA

Praėjusią savaitę BNS rašė, jog J. Taminskas ir Užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys kreipėsi į Europos Komisiją (EK) su prašymu padėti susigrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus, taip pat įvesti papildomas sankcijas Minsko režimui dėl kontrabandinių balionų antskrydžių.

Ministras dėl bendro ES atsako į Rusijos ir Baltarusijos vykdomas hibridines atakas kels klausimus ketvirtadienį ir penktadienį vyksiančioje ES transporto ministrų taryboje.

REKLAMA
REKLAMA

J. Taminskas taip pat aptarė Lietuvos vežėjų situaciją, ES karinio mobilumo inciatyvas, 2028–2034 metų ES biudžetą.

Dažni oro balionų iš Baltarusijos skrydžiai Vilniaus oro uosto darbą dažnai trikdo nuo spalio pradžios. Reaguojant į tai Vyriausybė lapkričio pradžioje mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, tačiau balionų srautui atslūgus bei susidūrus su vežėjų spaudimu dėl Baltarusijoje strigusių vilkikų, ji buvo atverta 10 dienų anksčiau. Vis tik ją atidarius balionų skrydžiai atsinaujino, o Minskas toliau neleidžia lietuviškiems vilkikams grįžti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka tyčiojasi iš Lietuvos – vietoj vilkikų, kontrabandiniai balionai: „O ko čia tikėjotės, sąžiningo žaidimo?“ (tv3.lt koliažas)
Kaip Lukašenka pasinaudojo Lietuvos valdžia? Ekspertas negailėjo kritikos (67)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų