Dalis skrydžių kelsis į Kauną? Štai ką atsakė oro bendrovės

Pirmiausia premjerė paskelbė, kad Vyriausybė perdavė Seimui vieną Baudžiamojo kodekso pakeitimų paketą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už kontrabandą.
Anot I. Ruginienės, Ministrų kabinetas ruošia dar vieną paketą.
„Rengiame antrą didžiulį teisės aktų pakeitimų paketą, kuriame be daugybės įvairių pakeitimų, <...> siūloma tokie paprasti dalykai, kaip, pavyzdžiui, už kontrabandą numatyti tik baudžiamąją atsakomybę, kad atliekant ikiteisminius tyrimus visais atvejais būtų vertinamas įtariamųjų ir jų artimųjų turtas“, – po Vyriausybės psoėdžio sakė ji.
„Taip pat padėti FNTT, suteikiant teisę veikti kaip „Aro“ padaliniui. Taip pat VMI ir eilę reikalingų pakeitimų dėl informacijos pasikeitimo ir analizavimo. Tai čia keli esminiai dalykai, kurie iš tiesų labiau įgalins institucijas ir atgrasys nusikaltėlius nuo nusikalstamos veikos“, – kalbėjo premjerė.
„Labai tikiuosi, kad opozicija ir pozicija galės įnešti savo pasiūlymus, savo korekcijas. Jeigu kažkas mato, kad dar kažko trūksta, mes visiškai atviri tobulinti, keisti ir privesti šituos teisės aktus iki reikiamo kokybiško lygio“, – teigė ji.
Pasiūlė kelti naktinius skrydžius į Kauną
I. Ruginienės teigimu, Vyriausybė pasiūlė oro vežėjams perkelti naktinius skrydžius į Kauną.
„Susisiekimo ministerija, ministras pradėjo derybas su oro vežėjais. Mes iš savo pusės pasiūlėme oro vežėjams ypač geras, palankias sąlygas naktinius reisus perkelti į Kauno oro uostą su nuolaidomis, su keleivių nuvežimu į oro uostą ir atgal“, – kalbėjo premjerė.
„Galutinius sprendimus daro ne Susisiekimo ministerija, ne „Oro navigacija“, o vežėjai“, – pridūrė ji.
Vežėjai, anot premjerės, parodė skirtingas nuomones ir reakcijas.
„Vieni vis dėlto nusprendė likti Vilniaus oro uoste. Pasiūlėme jiems pagalbą dėl įvairių papildomų priemonių“, – komentavo I. Ruginienė.
„Kiti koreguoja reisų grafikus ir ankstina juos. Buvo ir tokių, kurie tikrai susidomėjo galimybe persikelti oro uostą“, – atsakė ministrė pirmininkė.
„Manau, greitu laiku galėsime skrydžius per tai išsispręsti“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė taip pat džiaugėsi mobiliųjų grupių, perimančių kontrabandinius balionus, darbu. Premjerės teigimu, šios grupės, kurias sudaro kariai, šauliai, pasieniečiai, policijos ir kitų tarnybų pareigūnai, veiks ir toliau.
Ruginienė dėkoja JAV atstovams už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo
Su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje ir Rytų Europos klausimus kuruojančiu Valstybės departamento pareigūnu antradienį kalbėjusi I. Ruginienė dėkoja jiems už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo.
„Esu dėkinga JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje Johnui Coale'ui bei Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojui Christopheriui W. Smithui už svarbų ir konstruktyvų pokalbį regioninio saugumo klausimais“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį nurodė Vyriausybės vadovė.
„JAV yra laiko patikrinta sąjungininkė ir strateginė partnerė, mes labai vertiname jos ilgalaikį indėlį ir glaudų bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais“, – pažymėjo I. Ruginienė.
Su JAV pareigūnais ministrė pirmininkė kalbėjosi Lietuvai siekiant JAV pagalbos suvaldant iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmę.
BNS skelbė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.