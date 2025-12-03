 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išlydėtas Pabradės poligone mirtinai sužeistas Belgijos karys: pagarbą atidavė ir Lietuvos vadovai

Atnaujinta 10.16 val.
2025-12-03 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 09:20

Trečiadienį į paskutinę kelionę išlydėtas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje mirtinai sužeistas Belgijos karys. Jį pagerbti ir pareikšti užuojautą kario artimiesiems atvyko valstybės vadovai.

Trečiadienį į paskutinę kelionę išlydėtas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje mirtinai sužeistas Belgijos karys. Jį pagerbti ir pareikšti užuojautą kario artimiesiems atvyko valstybės vadovai.

12

„Didžiulė užuojauta žuvusio kario artimiesiems, visai Belgijos tautai. Labai gaila, kad jaunas gyvenimas nutrūksta tokiomis aplinkybėmis, tačiau tai yra ta kaina, kurią yra pasirengę sumokėti mūsų sąjungininkai. Mūsų užduotis yra kaip galima siekti, kad tokių nelaimingų atsitikimų, tokių žūčių būtų mažiau“, – prieš išlydint kario palaikus trečiadienį ryte kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.

Atsisveikinimo ceremonija su Lietuvoje mirusiu Belgijos kariu
„Kario gyvenimas yra rizikingas, kario gyvenimas yra sunkus, tačiau kario gyvenimas yra labai prasmingas. Jis yra skirtas visų žmonių saugumui garantuoti. Ir tai mes ypač jaučiame, kai karys yra pasirengęs garantuoti kitos, draugiškos sąjungininkės, valstybės saugumą. Todėl ačiū už šitą auką ir dar kartą – didžiausia užuojauta“, – sakė jis.

Kartu su šalies vadovu pagarbą kariui atidavė Pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Atsisveikinti su žuvusiu kariu atvyko ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė.

„Man visa laiką tikrai liūdna tokiomis aplinkybėmis susirinkti. Man atrodo, kad kiekviena gyvybė yra neįkainojamos vertės ir kiekvienas žmogus, praradęs gyvybę tokiomis sąlygomis, yra viena iš tokių skaudesnių patirčių. Beprasmis praradimas“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Žuvusio Belgijos kario išlydėjimas
Ji priminė, kad tai – ne pirma kario mirtis šiemet. Pavasarį Pabradės poligono pelkėje nuskendo 4 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariai.

„Aš manau, kad turime daryti viską, kad saugotume kiekvieną karį, ar tai būtų užsienietis, ar tai būtų lietuvis“, – kalbėjo premjerė.

„Manau, kad kariuomenei lygiai taip pat šokas ir skaudi akimirka“, – pridūrė ji.

Vilniuje prie laidojimo namų, kur pašarvotas žuvęs karys, Lietuvos ir Belgijos kariai iškilmingai išlydi tarnybos draugą į Amžinąją kelionę.

Po atsisveikinimo žodžių Vilniuje kario palaikai palydėti į Kauną, iš ten – į kario gimtinę.

Mirė per pratybas Pabradėje sužeistas Belgijos karys

Belgų karys mirė šeštadienį, lapkričio 29 d., po šaudymo pratybų metu patirtų sužeidimų.

Incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas, dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų karys neišgyveno. 

Po šio skaudaus įvykio jautriai pagerbtas mirusio kario atminimas – pirmadienį visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos buvo nuleistos trečdaliu.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje,“ – savaitgalį teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje. 

