Mirus Pabradėje per pratybas sužeistam kariui – jautrus žingsnis

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 28 d., Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje Belgijos kontingento kariams atliekant kovinio šaudymo su minosvydžiais pratybas, buvo sužeistas Belgijos karys.
Mirus Belgijos kariui – jautrus pagerbimas
Incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą, nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas. Dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų Belgijos karys neišgyveno.
Po šio skaudaus įvykio jautriai pagerbtas mirusio kario atminimas – vakar visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos buvo nuleistos trečdaliu.
Lietuvos kariuomenė vakar socialiniame tinkle „Facebook“ apie tai pasidalijo trumpa žinute ir kadru, kuriuose – kariai ir vėliavos.
„Visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos nuleistos trečdaliu – pagerbiamas nuo pratybų metu patirtų sužeidimų miręs Belgijos karys“, – dalijosi Lietuvos kariuomenė.
Krašto apsaugos ministras ir prezidentas pareiškė užuojautą
Lapkričio 29-ąją pranešus apie Belgijos kario mirtį, Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenės vadovybė išreiškė gilią užuojautą.
„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje.
Prezidentas Gitanas Nausėda reiškė užuojautą dėl Belgijos kario žūties, kuris buvo sunkiai sužeistas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.
Valstybės vadovas perdavė nuoširdžią užuojautą Belgijos Ministrui Pirmininkui Bartui De Weveriui, žuvusio kario artimiesiems, draugams, bendražygiams ir visai belgų tautai.
„Su giliu liūdesiu ir sielvartu priėmiau žinią apie Belgijos kario žūtį pratybų metu. Netekties skausmą dalijamės visi kartu – ir NATO daugianacionalinės kovinės grupės tarnybos draugai, ir Lietuvos kariuomenė, ir Lietuvos žmonės“, – sakė Prezidentas.
Prezidentas pabrėžė vertinantis neįkainojamą Belgijos karių, kurie dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis, indėlį užtikrinant Lietuvos ir viso NATO rytinio sparno saugumą.
„Belgijos karių buvimas mūsų regione – tai ne tik Lietuvos, bet ir visos transatlantinės bendruomenės saugumo garantas“, – teigė šalies vadovas.
