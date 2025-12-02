 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Mirus Pabradėje per pratybas sužeistam kariui – jautrus žingsnis

2025-12-02 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 10:50

Savaitgalį, lapkričio 29 dieną, mirus per pratybas Pabradės poligone susižeidusiam Belgijos kariui, jautriai pagerbtas jo atminimas.

Karys (nuotr. Andrius Ufartas / ELTA, 123rf.com)

Savaitgalį, lapkričio 29 dieną, mirus per pratybas Pabradės poligone susižeidusiam Belgijos kariui, jautriai pagerbtas jo atminimas.

REKLAMA
8

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad lapkričio 28 d., Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje Belgijos kontingento kariams atliekant kovinio šaudymo su minosvydžiais pratybas, buvo sužeistas Belgijos karys.

Mirus Belgijos kariui – jautrus pagerbimas

Incidento vietoje suteikus pirmąją pagalbą, nukentėjusysis skubiai transportuotas į Santaros klinikas. Dėl jo gyvybės visą parą kovojo Lietuvos medikai, tačiau dėl ypatingai sunkių ir daugybinių kūno sužalojimų Belgijos karys neišgyveno.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šio skaudaus įvykio jautriai pagerbtas mirusio kario atminimas – vakar visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos buvo nuleistos trečdaliu.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos kariuomenė vakar socialiniame tinkle „Facebook“ apie tai pasidalijo trumpa žinute ir kadru, kuriuose – kariai ir vėliavos. 

REKLAMA

„Visuose Lietuvos kariuomenės vienetuose vėliavos nuleistos trečdaliu – pagerbiamas nuo pratybų metu patirtų sužeidimų miręs Belgijos karys“, – dalijosi Lietuvos kariuomenė.

Krašto apsaugos ministras ir prezidentas pareiškė užuojautą

Lapkričio 29-ąją pranešus apie Belgijos kario mirtį, Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomenės vadovybė išreiškė gilią užuojautą.

REKLAMA
REKLAMA

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusio kario šeimai, kolegoms ir savo artimai sąjungininkei Belgijai. Lietuva tvirtai stovi kartu su Belgija šios itin skaudžios nelaimės akivaizdoje“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

Belgijos karys tarnavo NATO daugianacionalinėje kovinėje grupėje, dislokuotoje Rukloje. 

Prezidentas Gitanas Nausėda reiškė užuojautą dėl Belgijos kario žūties, kuris buvo sunkiai sužeistas per pratybas Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valstybės vadovas perdavė  nuoširdžią užuojautą Belgijos Ministrui Pirmininkui Bartui De Weveriui, žuvusio kario artimiesiems, draugams, bendražygiams ir visai belgų tautai.

„Su giliu liūdesiu ir sielvartu priėmiau žinią apie Belgijos kario žūtį pratybų metu. Netekties skausmą dalijamės visi kartu – ir NATO daugianacionalinės kovinės grupės tarnybos draugai, ir Lietuvos kariuomenė, ir Lietuvos žmonės“, – sakė Prezidentas.

REKLAMA

Prezidentas pabrėžė vertinantis neįkainojamą Belgijos karių, kurie dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis, indėlį užtikrinant Lietuvos ir viso NATO rytinio sparno saugumą.

„Belgijos karių buvimas mūsų regione – tai ne tik Lietuvos, bet ir visos transatlantinės bendruomenės saugumo garantas“, – teigė šalies vadovas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Ruslan
Ruslan
2025-12-02 10:57
O medalį duos? Kuo jis prastesnis už jankius?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų