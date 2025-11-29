 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Per kariuomenės pratybas susižeidė belgų karys, jo būklė itin sunki

Premjerė Ruginienė žada aukščiausio lygio gydymą
2025-11-29 08:29 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 08:29

Lietuvos kariuomenė praneša, kad per pratybas susižeidus Belgijos kariui kovojama dėl jo gyvybės.

Lietuvos kariuomenė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Lietuvos kariuomenė praneša, kad per pratybas susižeidus Belgijos kariui kovojama dėl jo gyvybės.

2

Lapkričio 28 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje Belgijos kontingento kariams atliekant kovinio šaudymo su minosvaidžiais pratybas buvo sužeistas Belgijos karys.

Pirmoji pagalba kariui nedelsiant suteikta vietoje ir nukentėjusysis skubiai transportuotas į gydymo įstaigą Vilniuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kario būklė sunki, patirti daugybiniai sužeidimai, kovojama dėl jo gyvybės. Apie incidentą Belgijos kariuomenė informavo kario artimuosius“, – rašoma kariuomenės pranešime.

Belgijos kariai nuo 2017 m. reguliariai dislokuojami Lietuvoje kaip NATO daugianacionalinės kovinės grupės dalis.

Premjerė Ruginienė žada aukščiausio lygio gydymą

Premjerė Inga Ruginienė šeštadienį pareiškė, kad Lietuva užtikrins „visą reikalingą ir aukščiausio lygio“ gydymą Pabradės poligone per pratybas sunkiai sužeistam Belgijos kariui.

Ministrė pirmininkė taip pat dėkojo jam už tarnybą Lietuvoje ir linkėjo stiprybės artimiesiems.

Nuoširdžiai linkiu stiprybės sužeisto kario artimiesiems, Belgijos premjerui ir visai belgų tautai. Tokios akimirkos primena, kokią didžiulę atsakomybę ir riziką kasdien prisiima mūsų sąjungininkai, stovėdami kartu dėl bendro saugumo“, – feisbuke rašė I. Ruginienė.

„Esame giliai dėkingi šiam kariui už jo tarnybą ir atsidavimą. Lietuva suteiks visą reikalingą ir aukščiausio lygio medicininę pagalbą, o mūsų institucijos artimai dirba su Belgijos atstovais dėl tolesnių žingsnių“, – sakė ji.

„Linkiu kuo tvirtesnio sveikimo kariui ir stiprybės jo artimiesiems šiame sunkiame laikotarpyje“, – teigė premjerė.

Info
Info
2025-11-29 08:43
