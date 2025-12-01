Tėvai kaltina medikus dėl 5 mėnesių kūdikio mirties: „Ką tik buvai karštas, o dabar tu šaltas“

Tėvai gelbėtojams rodo mažytį kapą, ant kurio gimimo ir mirties metai tokie patys – 2025–2025.
„Niekada nesitikėjau, kad savo trečią leliuką galiu palaidoti, o ypač penkių mėnesių“, – sunkiai tramdydama ašaras sako mirusio kūdikio mama Greta Kučinskienė.
Kovo 22-ąją gimęs berniukas mirė rugsėjo 10-ąją, greitosios pagalbos automobilyje. Šeima kaltina kelis Šiaulių klinikos medikus – būtent ten, jų teigimu, buvo padaryta lemtinga klaida. Kūdikiui keičiant maitinimo zondą, mamos akyse į skrandį buvo supiltas vanduo ne iš virinto indo, bet tiesiai iš čiaupo.
„Ką tik buvai karštas, o dabar tu šaltas. Sakau, palikai mamą, brolį, tai kaip man gyventi, kad trečią vaiką, patį mažiausią, aš patį pirmutinį laidosiu. Kodėl? Sakau, vaikai turi laidoti tėvus, bet ne tėvai savo vaikus“ – prisimena, kaip kreipėsi į mirusį kūdikį, mama.
Pažėrė kritikos medicinai
Mirusio kūdikio močiutė Jolanta Šemetienė, pati užauginusi šešis vaikus, neslepia pasipiktinimo.
„Dabar su medicina yra taip, kad kaip valstybė moka, taip darbuotojai dirba. Taip ir ligoninėse viskas tas pats, nes su ligonine buvau pernai daug susidūrusi ir mačiau tai, ko nenorėjau matyti, bet visa tai vyko ir pakraupus buvau. Tai čia irgi toks atvejis, kad jie varo kaip konvejeriu. Kokia alga, toks ir darbas“, – rėžia ji.
Tėvai medikams už greitosios pagalbos veiksmus pretenzijų neturi – jų sūnus greitojoje jau buvo kritinės būklės. Bet šeima nori žinoti, ar jo mirtis buvo išvengiama.
Ligoninės atstovai tyli. Kodėl? „TV Pagalbos“ komanda kartu su mama atvyksta į Šiaulių ligoninę. Mamos klausimas paprastas, nors ir be galo keliantis skausmą – ar 5 mėnesių neįgaliam kūdikiui per zondą galima pilti nevirintą vandenį?
Tačiau ligoninės atstovė atsakymo neduoda.
„Yra spaudos atstovai, aš tiesiog neturiu jokios teisės ką nors dabar komentuoti“, – nukerta Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja Danutė Jadzevičienė.
Kodėl? Mama sėdi šalia, ji pati leidžia viešinti sūnaus duomenis. Kodėl ligoninė atsitvėrė tylos siena? Kodėl, kol neatvyko televizija, niekas nenorėjo pasikalbėti su netekties ištikta šeima?
Kūdikis gimė sunkiai sergantis – bet turėjo gyventi
Vos gimusį berniuką lydėjo ne viena diagnozė – vilko gomurys, širdies yda, insultas. Santaros klinikų gydytojai sakė – jis gali gyventi, tačiau reikės operacijų ir nuolatinės priežiūros. Mama viskuo rūpinosi, važinėjo pas specialistus, tikėjo, kad ateis laikas, kai jos sūnus šypsosis jau sveikas.
Jis negalėjo nuryti dėl gomurio, todėl buvo maitinamas per zondą. Tą lemtingą dieną – prieš dvi savaites iki mirties – būtent zondo keitimo metu, tėvų teigimu, slaugė padarė klaidą.
Šeimos namuose – žaislai, vaikų juokas, šurmulys. Tik viena vieta byloja apie neužpildomą tuštumą – lovelė, kurioje gulėjo pats mažiausias jų angelas.
„Noriu teisybės, nes žinau, kad tik Šiaulių ligoninėje padarė tą pagrindinę žalą vaikiukui, dėl kurios jis mirė – suleido iš krano vandeniuką. Noriu, kad vaikų reanimacija, tie darbuotojai nebedirbtų tokioj įstaigoje, nes per juos netekau savo vaikiuko“, – sako mama.
Kai „TV Pagalbos“ komanda stovi prie moters ir vaiko klinikos durų, kyla klausimas – kodėl ligoninė neatsako į paprastą tėvų klausimą – ar galima kūdikiui per zondą pilti nevirintą vandenį? Ar tai galėjo nulemti jo mirtį?
O tai – dar ne viskas. Tėvai atskleidžia, kaip jiems buvo grąžintas kūdikio kūnelis iš teismo medicinos ekspertų. Ši detalė įskaudino juos labiausiai.
Kas iš tiesų įvyko Šiaulių ligoninėje? Ar lemtinga klaida galėjo užgesinti vos penkių mėnesių gyvybę? Kaip ekspertai atidavė kūdikio kūnelį tėvams? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.