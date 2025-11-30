Kretingos ligoninės vadovas jaučiasi apgautas dėl pinigų operacijoms: „Atsimenu tuos žodžius“

Argumentas – ligoninė išnaudojo sutartyje numatytą pinigų sumą.
Klaipėdietė Aurelija į Kretingos ligoninę atvyko apgamo ant nugaros šalinimo operacijai. Sako, uostamiestyje niekas to neapsiėmė daryti, tad pasirinko už 20 kilometrų esančią Kretingos ligoninę.
Vis tik Aurelija bus viena paskutiniųjų šiemet ten išoperuotų žmonių – nuo gruodžio 1-osios Kretingos ligoninė stabdo visas planines operacijas. Moteris dėl to pašiurpusi. Sako, neįsivaizduoja, ką darys kiti pacientai.
„Žinokite, labai blogai. Aš ir Klaipėdoje negavau chirurgo konsultacijos. Man smulki operacija, planinė turi būti – ir Klaipėdoje neradau, kur kreiptis“, – komentavo klaipėdietė Aurelija.
Anot Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo, nuo pirmadienio bus sustabdyta 200 planinių operacijų. Skydliaukės, skrandžio, sąnarių, įvairios ginekologinės. O tokia situacija susidarė, mat Valstybinė ligonių kasa atsisakė jas kompensuoti.
„Yra 750 tūkst. neapmokėta pinigais, eurais, už paslaugas. Ambulatorinės paslaugos, chirurginės paslaugos“, – įvardijo Kretingos ligoninės vyriausiasis gydytojas Romaldas Sakalauskas.
Jei operacijų nestabdytų, neapmokėta suma iki metų pabaigos sudarytų apie milijoną eurų. Tad dabar, turėdami laisvą minutę, šios ligoninės chirurgai skambinėja pacientams ir praneša, kad jiems padėti negalės.
„Šiandien, tiesą pasakius, iki susitinkant su jumis, tą ir dariau – atšaukinėjau operacijas, informuodamas pacientus, kad jos bus sausį arba vasarį“, – atskleidė chirurgas Karolis Daktaras.
Situacija prasta
Valstybinės ligonių kasos atstovai sako, kad situacija labai paprasta. Kiekviena ligoninė pasirašo sutartį tam tikrai sumai pinigų ir ja remdamasi turi organizuoti metinius planinius darbus. Jei atsiranda planinių paslaugų perviršiai, kas ketvirtį finansuojama pusė jų.
„Sutartinė lėšų suma buvo suplanuota metų pradžioje, kuri suplanuota ketvirčiais. Tai jokia ne naujiena ta lėšų suma ir už paslaugų suteikimą bei organizavimą yra atsakingas įstaigos vadovas“, – atviravo Valstybinės ligonių kasos atstovė Vilma Stasiulienė.
Kretingos ligoninės vyriausias gydytojas aiškina, jog pasirašant sutartį jam valdininkai žadėjo, kad jei suma bus viršyta, lėšų atsiras. O tą medikai numatė dar metų pradžioje, mat ligoninė labai populiari – esą aptarnauja 70 tūkst. pacientų.
„Valstybinės ligonių kasos direktorius, atsimenu tuos žodžius – tai nėra ta pinigų suma prie valstybinių visų pinigų – 4,2 milijardai, kad čia būtų kažkas. O regionas didelis. Tai buvome patikinti ir važiavome džiaugsmingi“, – tikino R. Sakalauskas.
O Kretingos meras šioje situacijoje mato ligoninės žlugdymą. Mat joje netrūksta jokių sričių medikų, įstaiga dirba pelningai, tačiau valstybė jai ima kaišioti pagalius.
„Negi šiai dienai gydytojai sakys – nieko tokio, aš palauksiu mėnesį, nemokėkite man algos. Tai jie pasirinks kitą ligoninę. Jie pasirinks kitą įstaigą ir išeis“, – rėžė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.
Meras grasina, kad susibūrę Kretingos medikai imsis streiko ar protestų prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
