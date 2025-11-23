Per bokso varžybas sužalotas paauglys: į Vilniaus ligoninę pristatytas be sąmonės

Policijos departamento duomenimis, apie 15.20 val. į Vilniaus ligoninę iš Vilniaus rajono, Didžiųjų Kabiškių kaimo, pristatytas be sąmonės 15-metis (gim. 2010 m.).
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis Eltai patvirtino, kad paauglys buvo sužalotas bokso varžybų metu.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, nepilnametis per bokso varžybas patyrė sužalojimų ir nualpo.
Lapkričio 22 d. Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Didžiųjų Kabiškių skyriuje vyko Vilniaus rajono bokso taurės turnyras.
Lietuvos bokso federacija (LBF) pranešė reiškianti gilų susirūpinimą ir užjaučia nukentėjusį paauglį bei jo šeimą.
Kartu LBF pabrėžia, kad šios lapkričio 22 d. vykusios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.
„Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai“, – nurodoma LBF pranešime spaudai.
LBF kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant.
