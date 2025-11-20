Socialinių tinklų žvaigždę treniruotės metu ištiko insultas: paviešino vaizdo įrašą

Šona patyrė „trauminį išsiskyrimą“ su vaikinu prieš pat vasarą, o tada sužinojo, kad jos mamai diagnozuotas vėžys, rašoma „The Sun“
Dėl šių itin stresinių veiksnių ji patyrė insultą per bokso treniruotę, nors prieš ją jautėsi visiškai sveika. Gruodžio pradžioje jai numatyta operacija, ir visą šį išbandymą ji priskiria stresui.
Sutriko regėjimas
Tačiau lapkričio 18-osios vakarą influencerė turėjo vėl skubėti į ligoninę, pajutusi insulto simptomus.
Shauna „Instagram“ tinkle savo gerbėjams papasakojo: „Anksčiau maždaug 30 minučių mano dešinės akies regėjimas buvo labai keistas...
„Tai gali būti migrena, kuri taip pat gali būti susijusi su insultu ir yra didelės rizikos, mes nerizikuojame.“
Modelis atskleidė, kad laukia kompiuterinės tomografijos, kad sužinotų daugiau.
Lapkričio 19-osios rytą Shauna vėl „Instagram“ tinkle pasidalino nuotrauka, kurioje ji guli ligoninės palatoje su puodeliu arbatos.
Ji padėkojo savo sekėjams už palaikančias žinutes.
Nejautė rankų
Anksčiau šį mėnesį Shauna paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai ji netyčia nufilmavo kritimą ant grindų.
Shauna treniravosi su savo treneriu, kai pajuto, kad jos ranka visiškai nutirpsta. Vaizdo įraše matyti, kaip Shauna susikūprinusi ant žemės, nes jai nepavyko atlikti smūgių. Ji sulėtino vaizdo įrašą, ir matyti, kaip jos veidas nusviręs į vieną pusę, kai ji apimta panikos puolė į vonios kambarį.
Po to Shaunos draugas atskubėjo į pagalbą, kai jis rado ją susmukusią ant vonios kambario grindų ir skubiai nuvežė į ligoninę.
Shauna prisiminė, kaip žodžiai, sklindantys iš jos burnos, visiškai skyrėsi nuo to, ką ji bandė pasakyti.
30-metė savo įrašo antraštėje paskelbė „įspėjimą apie galimą trigerį“ ir paaiškino: „Mano širdies ritmas stipriai padažnėjo.“
„Gali atrodyti, kad nieko ypatingo nevyksta, bet beprotiška, kas gali vykti mūsų kūnuose, apie ką mes nieko nenutuokiame. Negaliu apsakyti, kokia baisi buvo ši akimirka... dalinuosi edukaciniais/smalsumo tikslais. Mano ranka ir veidas grįžo į normalias vėžes maždaug po 30 sekundžių (nebūčiau žinojusi, kad mano veidas nusviro, jei ne šis vaizdo įrašas, kai nubėgau į tualetą, niekas to nematė) ir tada prabilau“, – teigė mergina.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!