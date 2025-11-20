 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Socialinių tinklų žvaigždę treniruotės metu ištiko insultas: paviešino vaizdo įrašą

2025-11-20 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-20 16:55

Shauna Lindsay (nuotr. socialinių tinklų)

Airijos socialinių tinklų žvaigždė ir modelis Shauna Lindsay vėl atsidūrė ligoninėje, patyrusi nerimą keliančius regėjimo sutrikimus, kurie gali būti susiję su neseniai patirtu insultu. Limerike gimusi influencerė, kuri gruodžio mėnesį ruošiasi operacijai, pabrėžė, kad po šio naujo incidento „nerizikuoja“ ir skubėjo pasitikrinti.

0

Šona patyrė „trauminį išsiskyrimą“ su vaikinu prieš pat vasarą, o tada sužinojo, kad jos mamai diagnozuotas vėžys, rašoma „The Sun“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šių itin stresinių veiksnių ji patyrė insultą per bokso treniruotę, nors prieš ją jautėsi visiškai sveika. Gruodžio pradžioje jai numatyta operacija, ir visą šį išbandymą ji priskiria stresui.

Sutriko regėjimas

Tačiau lapkričio 18-osios vakarą influencerė turėjo vėl skubėti į ligoninę, pajutusi insulto simptomus.

Shauna „Instagram“ tinkle savo gerbėjams papasakojo: „Anksčiau maždaug 30 minučių mano dešinės akies regėjimas buvo labai keistas...

„Tai gali būti migrena, kuri taip pat gali būti susijusi su insultu ir yra didelės rizikos, mes nerizikuojame.“

Modelis atskleidė, kad laukia kompiuterinės tomografijos, kad sužinotų daugiau.

Lapkričio 19-osios rytą Shauna vėl „Instagram“ tinkle pasidalino nuotrauka, kurioje ji guli ligoninės palatoje su puodeliu arbatos.

Ji padėkojo savo sekėjams už palaikančias žinutes.

Nejautė rankų

Anksčiau šį mėnesį Shauna paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai ji netyčia nufilmavo kritimą ant grindų.

Shauna treniravosi su savo treneriu, kai pajuto, kad jos ranka visiškai nutirpsta. Vaizdo įraše matyti, kaip Shauna susikūprinusi ant žemės, nes jai nepavyko atlikti smūgių. Ji sulėtino vaizdo įrašą, ir matyti, kaip jos veidas nusviręs į vieną pusę, kai ji apimta panikos puolė į vonios kambarį.

Po to Shaunos draugas atskubėjo į pagalbą, kai jis rado ją susmukusią ant vonios kambario grindų ir skubiai nuvežė į ligoninę.

Shauna prisiminė, kaip žodžiai, sklindantys iš jos burnos, visiškai skyrėsi nuo to, ką ji bandė pasakyti.

30-metė savo įrašo antraštėje paskelbė „įspėjimą apie galimą trigerį“ ir paaiškino: „Mano širdies ritmas stipriai padažnėjo.“

„Gali atrodyti, kad nieko ypatingo nevyksta, bet beprotiška, kas gali vykti mūsų kūnuose, apie ką mes nieko nenutuokiame. Negaliu apsakyti, kokia baisi buvo ši akimirka... dalinuosi edukaciniais/smalsumo tikslais. Mano ranka ir veidas grįžo į normalias vėžes maždaug po 30 sekundžių (nebūčiau žinojusi, kad mano veidas nusviro, jei ne šis vaizdo įrašas, kai nubėgau į tualetą, niekas to nematė) ir tada prabilau“, – teigė mergina.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

