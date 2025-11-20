Linas Linkevičius apie paviešintas taikos plano detales: „Ukrainos saugumo sąskaita dalykai“

Amerikos žiniasklaida viešina planą, pagal kurį Rusijai atiduodamas Donbaso regionas, o Ukrainos reikalaujama drastiškai sumažinti kariuomenę.
Raketų ir dronų daužomą Ukrainą iš už Atlanto pasiekia žinia – D. Trumpas pritaria taikos planui, kurį Majamyje sukurpė Maskvai palankus D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Kremliaus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas. Ukrainiečius žinia sukrėtė.
„Nors susitarimas sąlyginai pasiektas valstybių vadovų lygyje, nemanau, kad žmonės, kariuomenė ar tie, kurie dėl karo labai daug atidavė ir atiduoda dabar, priims tą susitarimą“, – sakė valstybės tarnautoja Olha Pakmohova.
Plano detales V. Zelenskiui pateiks dar vakar į Kyjivą atvykęs Jungtinių Valstijų kariuomenės sekretorius Danielis Driscollas ir Pentagono delegacija.
28-ių punktų plane numatoma, kad Rusija perima visą Donbaso teritoriją, netgi tą dalį, kurią dabar kontroliuoja Ukraina. Chersono ir Zaporižios kontakto linija įšaldoma. Ukrainai iškeltas reikalavimas iki 400 tūkst. sumažinti kariuomenę ir visiškai atsisakyti tolimojo nuotolio ginklų. Mainai Jungtinės Valstijos žada saugumo garantijas, tačiau kokias – nenurodo.
Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius ragina žiniasklaidoje pasirodžiusias taikos plano detales vertinti atsargiai, tačiau pripažįsta, kai kurios jų kelia nerimą.
„Tai dabar tos nuotrupos, jeigu mes kalbėsime apie tai, kas nutekinta ar interpretuota spaudoje, tai ten gero daug negirdėjome. Tai reiktų tą pripažinti. Nes, na, ir Rusijos buvo tokių komentarų, kad pagaliau išgirdo Rusijos lūkesčius ir tuos nuogąstavimus, tai čia irgi užsidega raudonos lemputės, nes mes žinome tuos nuogąstavimus ir lūkesčius.
Tai yra visi Ukrainos saugumo sąskaita dalykai. Tai čia gandai, kad galbūt mažinti kariuomenę ar atiduoti kažkokias tai teritorijas be kovos, tai čia yra nepriimtina ne tik Ukrainai“, – komentavo L. Linkevičius.
Nepriimtinos spaudoje minimos taikos sąlygos ir Europai. Bloko užsienio reikalų ministrai, tarp jų ir Kęstutis Budrys, pasigenda Ukrainos indėlio.
„Tai negali būti nauja realybė, negali būti normalu, kad peržiūrime šalių teritorijas. Tai svarbu. Kitas svarbus dalykas, žinoma, apie ukrainiečius. Jie turi sėdėti prie stalo, jie turi sutikti. Negirdėjau, kad jie tame dalyvautų“, – tikino K. Budrys.
„Derybos turi vykti lygiomis sąlygomis. Tai svarbu ne tik Ukrainai, bet visai Europai“, – tvirtino Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis.
Ukrainai nepalankus taikos planas pristatytas, kai šalį krečia korupcijos skandalas. Šaltiniai Ukrainos valdžioje įžvelgia Kremliaus bandymą pasinaudoti susilpnėjusia Ukrainos valdžia.
„Dabar V. Zelenskis turi korupcijos skandalą, vadinasi, yra pažeidžiamas, jį galima spausti, bet aš tai priešingą išvadą padaryčiau. Jeigu jis yra pažeidžiamas – tai yra faktas – ir kad jam tikrai yra didžiulis išbandymas, bet jeigu jis kažką nuspręstų Ukrainos interesų sąskaita, tai būtų dar labiau pažeidžiamas. Tai aš manau, kad jis kaip tik neturi jokių galimybių čia atsitraukti, kas ir ankščiau buvo sakoma“, – sakė L. Linkevičius.
Nei viena šalis oficialiai nepatvirtino žiniasklaidoje pasirodžiusių gandų apie taikos planą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.