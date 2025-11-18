 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Skaudi netektis – mirė 38-erių socialinių tinklų žvaigždė

2025-11-18 18:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 18:40

Puerto Riko atlikėja, modelis ir socialinių tinklų žvaigždė Xiomara „La Golda“ Calderón Santiago mirė sulaukusi 38-erių.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Puerto Riko atlikėja, modelis ir socialinių tinklų žvaigždė Xiomara „La Golda“ Calderón Santiago mirė sulaukusi 38-erių.

Tragiška žinia lapkričio 15-ąją buvo paskelbta jos artimųjų ir kolegų, tačiau mirties aplinkybės kol kas neatskleidžiamos, rašo people.com.

Skaudi netektis

Pirmasis apie Xiomaros netektį pranešė žinomas prodiuseris Jorge Pabon Ocasio, socialiniuose tinkluose pasidalijęs jautria žinute.

Jis teigė, kad Xiomaros išėjimas buvo „staigus“ ir pribloškė visą komandą:

„Spraga, kurią palikai šeimoje ir tarp mylimų žmonių, yra didesnė, nei galiu paaiškinti. Mes vis dar bandome suvokti, kas įvyko“, – rašė Ocasio, prie žinutės pridėjęs nuotraukų karuselę iš bendrų akimirkų.

Nuomonės formuotoja, kurią Instagrame sekė daugiau nei 83 tūkst. žmonių, buvo žinoma kaip dainininkė, modelis ir kūrėja, garsėjusi ryškia, pozityvia asmenybe.

„Gyvenimas yra trapus“

Ocasio savo žinutėje ragino žmones branginti artimuosius:

„Prašau, melskite už jos tėvus. Rodykite meilę tiems, kuriuos turite šalia – ši netektis vėl primena, koks trapus yra gyvenimas. Ačiū tau, Xiomi. Tavo nebuvimas skauda iki sielos gelmių.“

Prodiuseris pridūrė, kad dainininkės mirtis jam – didžiulis smūgis:

„Esu siaubingai liūdnas. Visada tave prisiminsiu.“

Gimtojo miesto meras taip pat išreiškė užuojautą

Dorado miesto (Puerto Rikas), kuriame užaugo Xiomara, meras Annibal José Torres taip pat paskelbė jautrią žinutę.

„Tai buvo talentinga jauna moteris, kurios buvimas palikdavo nuoširdų pėdsaką ją pažinojusių širdyse“, – rašė jis.

Meras išreiškė užuojautą Xiomaros šeimai:

„Siunčiame stiprų palaikymo apkabinimą. Tegul jus guodžia prisiminimai, išlikusi meilė ir žinojimas, kad Xiomara gyvens kiekvienoje istorijoje, kurią paliko savo žmonėms ir savo žemei.“

Artimieji laukia atsakymų

Kol kas nėra paskelbta, kas tiksliai nutiko 38-erių kūrėjai. Jos bendruomenė ir sekėjai socialiniuose tinkluose rašo, kad žinia juos pribloškė, o artimieji teigia vis dar „bandantys suprasti“ staigios netekties aplinkybes.

