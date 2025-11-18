Mirė žinoma aktorė: skaudžią netektį išgyvenantis vyras atskleidė priežastį

Aktorė mirė lapkričio 4 d. savo namuose Woodbury, Konektikute, po kovos su vėžiu, patvirtino jos vyras, scenaristas Christopheris Pelhamas laikraščiui „The Times“.
Netektis
Christopheris Pelhamas „New York Times“ sakė, kad E. Franz mirties priežastis buvo vėžys ir stipri reakcija į jai skiriamą gydymą.
1983 m. buvo nominuota Toni apdovanojimui už Matthew Brodericko motinos vaidmenį Nilo Simono pjesėje „Brighton Beach Memoirs“.
Vėliau 2002 m. ji vėl buvo nominuota už vaidmenį pjesėje „Morning’s at Seven“, kurioje vaidino jauniausią iš keturių seserų Vidurio Vakarų valstijose.
Kiti jos teatro darbai apima „The Cherry Orchard“, „The Cemetery Club“ ir – paskutiniame savo Brodvėjaus vaidmenyje 2010 m. – „The Miracle Worker“.
E. Franz televizijos darbai apima „Judging Amy“, „Grey’s Anatomy“, „Roseanne“ ir „Homeland“. Vis dėlto nauja karta ją pažino kaip Mia Bass, „Independence Inn“ savininkę Stars Hollow miestelyje, 2 sezono „Gilmore Girls“ epizode.
Šis nedidelis, bet svarbus personažas vėliau buvo perkeltas į 7 sezoną su kita aktore. Ji taip pat pasirodė filmuose „Sabrina“, „School Ties“, „A Fish in the Bathtub“ ir „Christmas With the Kranks“.
