  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Mirė 98-erių aktorė: gyvybė užgeso namuose

2025-11-14 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 19:20

Užsienio žiniasklaidą pasiekė liūdna žinia apie indų aktorę Kamini Kaushal. Pranešama, kad moteris mirė savo namuose Mumbajuje, sulaukusi 98 metų.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

1

Jos karjera padėjo formuoti ankstyvuosius Indijos kino metus, o ji pati dirbo daugiau nei septynis dešimtmečius.

Netektis

Jos mirtį naujienų agentūrai PTI patvirtino artima šeimos draugė.

„Ji mirė savo namuose Mumbajuje vėlai ketvirtadienio naktį. Vasario mėnesį jai būtų sukakę 99-eri“, – naujienų agentūrai PTI sakė artimas šeimos draugas Sajan Narain.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aktorė paliko trys sūnūs – Shravan, Vidur ir Rahul.

Kamini pradėjo savo kino karjerą klasikiniame filme „Neecha Nagar“ 1946 m., greitai tapdama viena pirmųjų hindi kino žvaigždžių moterų. Per dešimtmečius ji pasirodė daugybėje pripažintų filmų, įskaitant „Do Bhai“ (1947), „Shaheed“ (1948), „Nadiya Ke Paar“ (1948), „Ziddi“ (1948) ir „Shabnam“ (1949).

