Mirė 98-erių aktorė: gyvybė užgeso namuose

Jos karjera padėjo formuoti ankstyvuosius Indijos kino metus, o ji pati dirbo daugiau nei septynis dešimtmečius.
Netektis
Jos mirtį naujienų agentūrai PTI patvirtino artima šeimos draugė.
„Ji mirė savo namuose Mumbajuje vėlai ketvirtadienio naktį. Vasario mėnesį jai būtų sukakę 99-eri“, – naujienų agentūrai PTI sakė artimas šeimos draugas Sajan Narain.
Aktorė paliko trys sūnūs – Shravan, Vidur ir Rahul.
Kamini pradėjo savo kino karjerą klasikiniame filme „Neecha Nagar“ 1946 m., greitai tapdama viena pirmųjų hindi kino žvaigždžių moterų. Per dešimtmečius ji pasirodė daugybėje pripažintų filmų, įskaitant „Do Bhai“ (1947), „Shaheed“ (1948), „Nadiya Ke Paar“ (1948), „Ziddi“ (1948) ir „Shabnam“ (1949).
