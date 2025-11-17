7 mln. sekėjų turinti „TikTok“ žvaigždė prakalbo lietuviškai: įrašas plinta žaibiškai

„Tik Tok“ turinio kūrėjas, žinomas Yuji Beleza, nuolat dalinasi linksmais klipais, kuriuose jis, keliaudamas po įvairius miestus, užkalbina nepažįstamuosius, teigdamas, kad moka jų gimtąją kalbą.
Nors kai kurie žmonės abejoja šiuo jo teiginiu, kiti nuoširdžiai įsitraukia į pokalbį su poliglotu ir lieka maloniai nustebę, išgirdę jį iš tiesų kalbant jų kalba.
Prakalbo lietuviškai
Pati socialinių tinklų žvaigždė yra atskleidusi, kad moka 30 kalbų, o viena iš jų – lietuvių.
Neseniai Yuji Beleza įkėlė vaizdo įrašą, darytą Vienoje. Jame jis angliškai užkalbina merginą, pareikšdamas, kad gali kalbėti jos kalba. Mergina iš pradžių išreiškia nepasitikėjimą ir patikslina, kad yra iš Lietuvos. Tačiau kūrėjas visus netikėtai nustebina, ištardamas frazę: „Labas, kaip sekasi?“.
Nors mergina buvo gerokai apstulbusi, Yuji Beleza toliau kreipėsi į ją: „Koks tavo vardas?“ Išgirdęs, kad ji yra Ada, jis pradėjo pokalbį.
Garsusis „TikTok“ turinio kūrėjas lietuvių kalba pareiškė norą suvalgyti šaltibarščių ir paklausė Ados, ar ji moka anglų kalbą.
Šis vaizdo įrašas greitai išpopuliarėjo ir išplito socialiniuose tinkluose „TikTok“ ir „Instagram“. Jis surinko dešimtis tūkstančių paspaudimų „Patinka“ bei daug komentarų, kuriuos paliko ir žmonės iš Lietuvos.
„Maniau, nepakalbės lietuviškai“, – rašė vienas komentatorius.
„Spaudžiu laiką už tai, jog kalbi lietuviškai“, – komentavo kitas.
