Socialiniuose tinkluose plinta nostalgiškas Jurgos Vernickės vaizdo įrašas: filmuota daugiau nei prieš 30 metų

Šis vaizdo įrašas, nufilmuotas 1988 metais, rodo 18-metę, ilgakoję merginą, reklamuojančią techniką dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
Nostalgiškas vaizdo įrašas
Vis dėlto, tuo metu pakliūti į Lietuvos televiziją buvo labai sudėtinga. Nors tai buvo daugelio troškimas, galimybių būti pastebėtam ir pasiekti TV ekranus tuomet buvo žymiai mažiau, palyginti su šiandiena.
„Čia man 18 metų. Reklama buvo filmuota po pirmojo Lietuvoje grožio konkurso „Gražioji Vilnietė“, kuriame pavyko pelnyti Vice Mis titulą“, – portalui „Delfi“ sakė Jurga.
