  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Socialiniuose tinkluose plinta nostalgiškas Jurgos Vernickės vaizdo įrašas: filmuota daugiau nei prieš 30 metų

2025-11-14 18:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 18:15

Didelio susidomėjimo „TikTok“ platformoje sulaukė įrašas su dabar jau žinoma fotomenininke Jurga Vernicke.

Jurga Vernickė (Nuotr. asmeninio archyvo)

1

Šis vaizdo įrašas, nufilmuotas 1988 metais, rodo 18-metę, ilgakoję merginą, reklamuojančią techniką dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Nostalgiškas vaizdo įrašas

Vis dėlto, tuo metu pakliūti į Lietuvos televiziją buvo labai sudėtinga. Nors tai buvo daugelio troškimas, galimybių būti pastebėtam ir pasiekti TV ekranus tuomet buvo žymiai mažiau, palyginti su šiandiena.

@game16010

Magnetofonai 1988

♬ original sound - Game

„Čia man 18 metų. Reklama buvo filmuota po pirmojo Lietuvoje grožio konkurso „Gražioji Vilnietė“, kuriame pavyko pelnyti Vice Mis titulą“, – portalui „Delfi“ sakė Jurga. 

