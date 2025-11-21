Šeimai iš skausmo plyšta širdis: mirė 2-ejų berniukas

Rusijos Khabarovsko gyventojų šeima atskleidė, kad jų sūnus Vladimir „Vova“ Yakubanets mirė po žiauraus medūzos įgėlimo populiariame kurorte Langkavi saloje, Malaizijoje. Berniukui medūza įgėlė jam būnant seklumoje, o Vova sušuko iš skausmo. Mažylis skubiai nugabentas į ligoninę, tačiau mirė po keturių dienų. Įgėlimas paliko ir didelius odos pažeidimus, pranešė Mirror.
Įvykių seka
Šeima į Chenang paplūdimį atvyko vos dieną po atvykimo į savo pirmąsias svajonių atostogas, pasakojo berniuko tėvas Nikita Yakubanets (32 m.).
„Tai įvyko, kai jis buvo seklumoje, visai prie kranto. Jis staiga sušuko. Mano žmona išnešė jį iš vandens ir perdavė man, o pati nubėgo paimti skudurėlio, kad nuvalytų jam koją. Tuo metu mano sūnus nustojo kvėpuoti. Bandžiau atlikti gaivinimą. Kiti turistai atskubėjo padėti. Jie nuvežė mus pas gelbėtojus, tačiau šie tik nuplovė žaizdą actu ir išsiuntė į kliniką, o iš ten – tiesiai į ligoninę“, – pasakojo tėvas.
Jis teigė buvęs šokiruotas, nes gelbėtojai, anot jo, paplūdimyje negalėjo suteikti būtinos pagalbos. Priešnuodžio, kuris galėtų sustabdyti nuodų poveikį, nebuvo, todėl ketverių metų sulaukti nespėjęs berniukas buvo skubiai gabentas į ligoninę, esančią už 90 mylių.
Langkavi civilinės gynybos atstovas nurodė: „Vaikas į ligoninę buvo atvežtas beveik klinikinės mirties būklės. Po dviejų valandų jį pavyko atgaivinti. Ligoninei taip pat teko gauti priešnuodį iš Penango.“Vova buvo perkeltas į didesnę ligoninę, tačiau dėl komplikacijų netrukus mirė.
Įspėjimas kitiems tėvams
Nikita ir jo žmona Olga (32 m.) teigė, kad neketina kelti ieškinio dėl galimo aplaidumo, tačiau nori, kad jų sūnaus mirtis taptų įspėjimu apie jūrinių gyvūnų keliamus pavojus.
Tėvas sakė: „Tikime, kad tai buvo jo gyvenimo prasmė – išgelbėti kitus, padėti išvengti tokių tragedijų. Vladimir buvo labai geras, labai protingas. Mes buvome laiminga šeima.“
Olga pridūrė, kad nori, jog sūnaus netektis turėtų prasmę: „Mūsų sūnus – mūsų herojus. Jis yra mūsų mažasis angelas. Kiekvieną dieną jam sakydavome, kad jį mylime, o jis visada atsakydavo, kad myli mus.“
Vova mirė Hospital Sultanah Bahiyah ligoninėje Alor Stare, žemyninėje Malaizijos dalyje. Tėvas prisiminė: „Gydytojas pasakė, kad mūsų vaiką nunuodijo medūza, o tada sustojo jo širdis. Gydytojas taip pat minėjo, kad jo kojose buvo labai didelės žaizdos.“
Mama Olga teigė, kad jie kremuos Vladimiro palaikus ir pargabens jo pelenus į Rusiją.
