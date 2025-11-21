Liūdna žinia: mirė vos 33-ejų garsus aktorius

S. Lofranco mirė antradienį, lapkričio 18 d.
Jo brolis Santino socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute: „Tu buvai legenda … Tu pakeitei žmonių gyvenimus, o dabar esi su Dievu“, – rašė Santino „Instagram“ paskyroje, pridėdamas vaikystės nuotraukų su broliu.
Kol kas oficiali mirties priežastis nėra paskelbta.
Kelias į aktorystę
Spencers pats save apibūdino kaip juokingą paauglį, nuolat pasakojantį anekdotus ir norintį būti dėmesio centre – tad aktorystės karjera jam natūraliai tiko.
Nors jo tėvas, teisininkas Rocco Lofranco, troško, kad sūnus pasirinktų teisininko arba ledo ritulio žaidėjo kelią, Spenceris lankė vasaros aktorystės kursus, vėliau praleido metus Niujorko kino akademijoje – būtent ten jis gavo savo pirmąją didesnę rolę filme „Jamesy Boy“, rašo metro.co.uk.
Per savo karjerą S. Lofranco pasirodė septyniuose filmuose, tarp jų:
- „At Middleton“ (2013, romantinė komedija)
- „Unbroken“ (2014, režisuota Angelinos Jolie)
- Trumpametražis filmas „Home“ (2015)
- „Gotti“ (2018), kuriame jis vaidino John Travolta filmų sūnų
Po 2018 m. filmo S. Lofranco nebeatliko naujų vaidmenų kino ekranuose.
Jis gimė 1992 m. spalio 18 d. Toronte, Ontarijo provincijoje. Jo tėvas – teisininkas Rocco, o motina Amy Lofranco – operos dainininkė. Vaikystėje jis kartu su mama dažnai lankydavosi jos atrankose ir vaidybos bandymuose – tai esą padėjo jam suprasti scenos dvasios trauką.
S. Lofranco ankstyvoje vaikystėje išsiskyrė tėvai, ir jis užaugo Thornhillo mieste kartu su vyresniuoju broliu Santino.
