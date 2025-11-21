 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Liūdna žinia: mirė vos 33-ejų garsus aktorius

2025-11-21 12:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 12:25

Mirė kanadietis aktorius Spenceris Lofranco, kuriam buvo vos 33 metai. Jis labiausiai žinomas iš vaidmenų filmuose „Jamesy Boy“ ir „Gotti“.

Spenceris Lofranco (nuotr. soc. tinklų, 123rf)

0

S. Lofranco mirė antradienį, lapkričio 18 d.

Jo brolis Santino socialiniuose tinkluose pasidalijo jautria žinute: „Tu buvai legenda … Tu pakeitei žmonių gyvenimus, o dabar esi su Dievu“, – rašė Santino „Instagram“ paskyroje, pridėdamas vaikystės nuotraukų su broliu.

Kol kas oficiali mirties priežastis nėra paskelbta.

Kelias į aktorystę

Spencers pats save apibūdino kaip juokingą paauglį, nuolat pasakojantį anekdotus ir norintį būti dėmesio centre – tad aktorystės karjera jam natūraliai tiko.

Nors jo tėvas, teisininkas Rocco Lofranco, troško, kad sūnus pasirinktų teisininko arba ledo ritulio žaidėjo kelią, Spenceris lankė vasaros aktorystės kursus, vėliau praleido metus Niujorko kino akademijoje – būtent ten jis gavo savo pirmąją didesnę rolę filme „Jamesy Boy“, rašo metro.co.uk. 

Per savo karjerą S. Lofranco pasirodė septyniuose filmuose, tarp jų:

  • „At Middleton“ (2013, romantinė komedija)
  • „Unbroken“ (2014, režisuota Angelinos Jolie)
  • Trumpametražis filmas „Home“ (2015)
  • „Gotti“ (2018), kuriame jis vaidino John Travolta filmų sūnų

Po 2018 m. filmo S. Lofranco nebeatliko naujų vaidmenų kino ekranuose.

Jis gimė 1992 m. spalio 18 d. Toronte, Ontarijo provincijoje. Jo tėvas – teisininkas Rocco, o motina Amy Lofranco – operos dainininkė. Vaikystėje jis kartu su mama dažnai lankydavosi jos atrankose ir vaidybos bandymuose – tai esą padėjo jam suprasti scenos dvasios trauką.

S. Lofranco ankstyvoje vaikystėje išsiskyrė tėvai, ir jis užaugo Thornhillo mieste kartu su vyresniuoju broliu Santino. 

